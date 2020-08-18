В Минске представлен Совет по трансферу власти

Во вторник, 18 августа, в штабе кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико журналистам был представлен состав "Координационного совета по трансферу власти".

Несколько десятков представителей белорусских и зарубежных СМИ задавали вопросы Марии Колесниковой (соратнице кандидата в президенты Светланы Тихановской), Ольге Ковальковой (доверенному лицу Тихановской), Максиму Знаку (юристу штаба Виктора Бабарико), Сергею Дылевскому (лидеру забастовочного комитета Минского тракторного завода) и Павлу Латушко (уволенному директору театра имени Янки Купалы).

Первое рабочее заседание Координационного совета, на котором его участники изберут свой руководящий орган, соберётся в среду, 19 августа.

Участники совета не согласились с заявлением Александра Лукашенко о том, что они пытаются захватить власть и выразили надежду, что он согласиться на диалог с оппозицией. В противном случае, как заявили члены Координационного совета, они обратятся к другим государственным деятелям и высокопоставленным чиновникам властных структур с призывом начать совместное обсуждение путей выхода из кризиса.



Участники совета, говорили, в частности, что в высших государственных инстанциях замедлилась работа, действующие указания и инструкции выполняются медленно или не выполняются вовсе.

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