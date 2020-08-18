Российские власти и политический советник республиканцев Пол Манафорт, а также сайт WikiLeaks пытались повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году, чтобы помочь нынешнему президенту Дональду Трампу выиграть кампанию. Такой вывод содержится в докладе сенатского комитета США, обнародованном во вторник, 18 августа.

Сайт WikiLeaks играл ключевую роль в усилиях российских политиков, заинтересованных в победе Трампа над демократическим кандидатом Хиллари Клинтон, отмечает агентство Reuters.

Авторы доклада констатируют, что президент России Владимир Путин лично направлял усилия по взлому компьютерных сетей и аккаунтов, имеющих отношение к Демократической партии и организации утечек, которые должны были навредить Хиллари Клинтон.

Члены сенатского комитета по разведке пришли к выводу, что Манафорт, сотрудничая с российскими представителями, встречался, в частности, с олигархом Олегом Дерипаской и оперативным агентом российских спецслужб Константином Килимником - до, во время и после президентских выборов.

Авторы доклада установили, что близость Манафорта к Трампу создала благоприятные возможности для российской разведки. В докладе подчёркивается также, что доступ высокого уровня Манафорта к секретной информации и его готовность делиться этой информацией с лицами, связанными с российской разведкой, "представляли собой крупную угрозу с точки зрения интересов контрразведки.