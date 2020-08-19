Президент Мали объявил об отставке после военного мятежа

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об уходе со своего поста, отставке правительства и роспуске парламента. Кейта заявил об этом в телевизионном обращении через несколько часов после того, как во вторник он и премьер-министр страны Бубу Сиссе были арестованы мятежными военными.

Кейта сказал, что не хочет кровопролития в стране ради того, чтобы остаться у власти.

Попытка военного переворота началась с перестрелки во вторник утром на военной базе Кати в пригороде столицы Мали Бамако. После захвата военного лагеря мятежники пошли маршем на столицу. Они взяли штурмом резиденцию президента, где находился также премьер-министр, и арестовали обоих.

Мятеж уже осудили представители Африканского союза, Экономического сообщества стран Западной Африки и Франции, от которой Мали получила независимость в 1960 году. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному освобождению руководства страны и восстановлению конституционного порядка.

В Мали с начала лета продолжается политический кризис, вызванный требованиями оппозиции отправить в отставку президента, который занимает свой пост с 2013 года. Его предшественник пришёл к власти в результате государственного переворота, а затем сам был свергнут в ходе протестов.

В республике размещён миротворческий корпус ООН, в прошлом году Кейта отправил в отставку руководителей армии после серии массовых убийств гражданского населения в центре страны.