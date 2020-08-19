Кому сидеть за "А.У.Е.". Блогеры обсуждают новый запрет

"Вечер в хату, арестанты! Часик в радость, чифир в сладость". За такое приветствие в соцсетях скоро можно будет по-настоящему угодить на нары: российские власти всерьез взялись за искоренение "блатной субкультуры". Верховный суд России на днях запретил так называемое "движение АУЕ", признав его экстремистским - при том, что, по мнению многих, на самом деле такого движения не существует вовсе, а "АУЕ" - не более чем популярный у школьников сетевой мем.

Кристина Потупчик

Но… это же… три буквы в мемах четырехлетней давности.

Максим Шевченко

«Движение АУЕ», «Арестантское уркаганское единство» или «Арестантский уклад един» запрещено в России и признано экстремистской организацией.

А до этого момента было разрешено, что ли?

А это вообще организация?

Или социо-культурная уголовная общность?

«Братва», «урки», «пацаны» и «местные» тоже предлагаю запретить как экстремистские организации.

В маразме нельзя останавливаться.

Маразм должен быть тотален.

Янина Вишневская

Кажется, это самая смешная новость, которую я прочла на яндекс-новости. Верховный суд признал АУЕ запрещённым. Наверное, запрет в сми на эти три буквы? Но всё же, давайте соберите верховных судей, чтобы запретить Людской Ход. И профильные загадки.

Однако тем, кто сядет за причастность к экстремистской организации, потому что постил мемы в соцсетях и говорил на блатной фене, будет не до смеха - а в том, что именно к этому все и идет, многие комментаторы не сомневаются.

Русский Футуризм

В редакции "Русского футуризма" мы научились воспринимать такое с мрачной иронией. Разумеется, никакого общественного движения АУЕ нет – есть мелкокриминальная субкультура с одной стороны, и мемефицировавший ее интернет – с другой.



С первым бороться бесполезно, да никто и не собирается. А вот несчастным зумерам, насохранявшим в ВК АУЕ-мемов или набившим на колени звезды, не позавидуешь. "Люди – новая нефть", и теперь пришла очередь постироничным любителям блатной субкультуры в нее превращаться.

Сталингулаг

Пока все наблюдают за бесчинствами лукашенковских ментов, их российским коллегам сделали по-настоящему царский подарок, можно сказать, прямо Новый год: Верховный суд России признал общественное движение «Арестантское уголовное единство» экстремистской организацией. То есть, три буквы – АУЕ, которые уже стали мемом, и соцсети забиты шутками на эту тему, прировняли к ИГИЛ, такому же запрещённому. Представляете, сколько можно будет завести уголовных дел по экстремизму, открыв любой паблик с так называемыми «пацанскими цитатами». Товарищ майор в вашей постиронии не разбирается, для него весь юмор на одну статью. А подростковая преступность никуда не денется, наоборот, пополнит свои ряды за счёт виртуальных АУЕшников, которых теперь могут отправить на реальные нары и в полной мере ознакомить с культурой криминального мира

Кирилл Шулика

Кстати, АУЕ в России, чтобы вы понимали, приравняли к ИГИЛ. До 12 лет лишения свободы.

А вы знаете, что реальные АУЕшники - Мамаев с Кокориным. Ну больше Мамаев, хотя машины с буквами "ВОР" на номере у Кокорина. Пойдут ли по второму разу?

Урожай "палок" с этого решения Верховного суда силовики могут собрать поистину небывалый.

John Smith

Интересен тут не столько сам запрет, сколько вот эти цифры:

"В соцсети "ВКонтакте" выявлено 30 тысяч групп, распространяющих идеологию движения, они насчитывают до 6,5 млн подписчиков.

В "Одноклассниках" отмечено 14 тысяч таких групп с 500 тыс. подписчиков, в Instagram - 22 страницы и 108 тысяч подписчиков, в Facebook - 12 страниц и 600 тысяч подписчиков. В YouTube существует около 2 млн каналов, которые размещают видео, вызывающие симпатию молодых людей к тюремным понятиям."

Субкультура АУЕ, по мнению общественников и активистов, которые с ней борются, пришла из Забайкалья и весьма популярна не только там, но в Иркутской области и Бурятии. Представители этой субкультуры стараются соблюдать "воровской кодекс поведения" и поддерживают заключенных деньгами.

В правоохранительных органах заявляют, что в стране насчитывается более 34 000 сторонников АУЕ в 40 регионах и что это настоящая, хорошо структурированная организация, почти наполовину состоящая из подростков, которые вовлекают в движение младших школьников, заставляя тех сдавать деньги "на общак". Провластные телеграм-каналы, близкие к силовым структурам, преподносят новый запрет как одну из стратегий власти по спасению заблудшей молодежи.

Мышь в овощном

Запрет «АУЕ» как экстремистской организации - очень серьезный шаг со стороны правоохранительной системы.



Который, как нам кажется, правильно оценивать с учетом ранее объявленного главой государства курса на усиление воспитательной работы среди молодежи.



И здесь стоит вспомнить о том, что после расформирования подразделений БОП МВД России часть их кадров влилась именно в подразделения «Э».



Да, на службе остались не все.



Но те, кто остались – теперь у них будет возможность вспомнить свою старую работу, которая за прошедшее время отнюдь не утратила актуальности.

338

Блатной мир-не романтика. Надо выбирать правильные образцы для подражания, коих в истории нашей страны немало, и немало героев живет среди нас



Если не дойдёт через запретительно-предупредительные меры, объяснять будут дяди и тети в погонах и мантиях. И молодняк уже не так будет рад тому, что пришёл к вожделенной цели - «единого уклада» там не найдут

КАК-ТО ВОТ ТАК

Верховный суд России признал криминальное движение «Арестантский уклад един» (АУЕ) экстремистской организацией. По данным правоохранителей, только за последние три года в России, пока отдельные умники в интернетах рассуждали о том, что АУЕ "это просто фольклор", была пресечена деятельность 31 молодёжной деструктивной группировки, куда входило около 470 человек. Всего на данный момент насчитывается около 34 тыс. активных участников АУЕ в возрасте от 13 до 17 лет.



СМИ сегодня пишут о том, что с иском о запрете АУЕ в Верховный суд обратился лично генпрокурор Краснов. Впервые эту проблему подняли на федеральный уровень ещё в декабре 2016-го года. Ответственный секретарь СПЧ, основательница "Союза добровольцев России" Яна Лантратова публично обратилась к президенту по этому вопросу. Борьба за запрет деструктивного движения продолжалась все это время. И вот, спустя долгих четыре года, социально значимая инициатива неравнодушных общественников воплотилась в жизнь. Нужно сказать спасибо всем тем, кто откликнулся на призыв спасти нашу молодёжь от криминала.

В провластных твиттер-аккаунтах решение Верховного суда тоже горячо поддерживают.

Вместе с тем спасать подростков, сажая их за экстремизм - возможно, не самая мудрая стратегия, что признают и в некоторых провластных каналах.

АДЕКВАТ

Я бы так сказал: попробовать можно и даже нужно, причем задуматься о таком подходе стоило даже не вчера, вопрос перезрел давно. Но с важной оговоркой: 282.1 должна применяться не коврово к 16-летним соплякам ради зарабатывания палок (сейчас большой соблазн возникнет у многих), а именно и только к той блатной сволочи, которая реально выстраивает движение по городам и весям – и, понятно, оказывается его выгодоприобретателями на местах.



Как с борщевиком, у которого, кстати, аналогий с АУЕ вообще не счесть: не вершки рубить, а сосредоточиться на корнях, иначе результата не будет, а то и окажется обратный (начни привлекать и сажать за АУЕ школоту, тем более массово – социализируешь ее ровно так, как она жаждет). И об этом СК, у которого сейчас появился новый инструмент, стоит очень крепко задуматься.

И наконец, непонятно, почему борьба с "блатной романтикой" ведется настолько избирательно, указывают комментаторы.

Алексей Непомнящий

⚡️В Совете Федерации заявили, что шансон не подпадет под блокировку за пропаганду криминальной субкультуры

«Это другое», — пояснили сенаторы

«Хоп, мусорок, не шей мне срок», — добавил сенатор Арашуков

Кирилл Шулика

В Совете Федерации решили бороться с АУЕ, прямо даже поправки в закон пишет мой бывший коллега по СПС Александр Башкин, ныне сенатор от Астраханской области.

Но вот шансон под запрет не подпадет. И детям его можно будет слушать.

А все потому, что АУЕ это зло, особенно если оно против силовиков и власти, а шансон это скрепы для глубинного народа. Россия с айфоном есть, значит, не может быть России без шансона.

И, наконец, подростки подростками - но что делать с тем, что по "понятиям" живет большая часть страны?

Несомненно, бороться с "экстремистской организацией" силовикам удобнее, чем с подростковой преступностью. Между тем еще несколько лет назад в МВД об "организации АУЕ" ничего не знали, отмечает в блоге на сайте "Закон.ру" специалист по уголовному праву Никита Гордеев:

Если и говорить об угрозе «АУЕ», то только принимая во внимание происходивший в последние пять лет процесс ее конструирования. Упоминания о структурированной организации «АУЕ», массово вовлекающей молодежь в криминальную деятельность, до 2016 года отсутствовали. Однако после обозначения видным общественным деятелем проблемы «АУЕ» появился шквал публикаций, где факты правонарушений несовершеннолетних обсуждались уже под новым названием. Уже с 2017 гг. в отчетности глав полиции ряда субъектов РФ и ответственных за работу с молодежью упоминалась осуществляемая работа по выявлению сторонников «АУЕ». Обеспокоенность угрозой нашла отражение в нескольких защищенных диссертациях по криминологии и методической литературе для борцов с нежелательным контентом в виртуальном пространстве. Закономерный итог всего названного процесса произошёл вчера – удовлетворено административное исковое заявление Генпрокурора России о признании «АУЕ» экстремистской организацией. В решении по "АУЕ" хорошо представлен механизм того, как явление с сомнительным онтологическим статусом наделяется признаками организации, необходимыми для реализации мер уголовной репрессии.

Когда проблема "АУЕ" только начала обсуждаться, ряд специалистов, занимающихся молодежными субкультурами, отмечали, что о такой организации ничего ранее не слышали. Также и в МВД России на первоначальном этапе раскручивания проблемы неоднократно высказывались сомнения в том, что такая организация (именно в таком статусе) вообще существует.

Когда о проблеме "АУЕ" заговорили впервые, то речь шла о локальном негативном явлении, распространённом в Забайкальском крае и сводимом к вымогательствам, проявлениям жестокости между воспитанниками детских домов и приверженности криминальной субкультуре (якобы причастные к этому выкрикивали "АУЕ" и произносили это при приветствиях). В то же время, на фоне широкого обсуждения проблемы в СМИ в социальной сети "ВКонтакте" массово стали появляться группы с названием "АУЕ", где выкладывались картинки и цитаты о пацанской и тюремной жизни. Судя по новостным сообщениям и доступным ведомственным отчетам, грань между фактами из жизни конкретных регионов и виртуальной реальностью быстро стерлась, и в едином полотне событий, за которыми якобы стоит организация "АУЕ", были представлены рост правонарушений несовершеннолетних, фиксируемые после 2016 г. выкрикивания (только со стороны молодёжи, а не представителей силовых ведомств) и граффити «АУЕ», а также массовое увлечение тюремной субкультурой, иллюстрируемое наличием тематических пабликов в социальных сетях и количеством подписчиков в них. Последнее, скорее всего, и послужило поводом для придания "АУЕ" статуса международного движения.

Между тем преследовать за паблики в ВК, имеющие отношение к АУЕ, в России уже начали, указывает глава правозащитной организации "Агора", адвокат ​Павел Чиков:

Все сегодня обсуждают решение Верховного суда о признании экстремистским и запрете движения АУЕ. В то же время в Екатеринбурге уже 9 месяцев длится судебный процесс по обвинению Натальи Бабарики, ее мужа Николая и друга семьи Артема Зуева в призывах к экстремизму и создании и участии в экстремистском сообществе, а именно — в АУЕ.



Дело возбудили из-за паблика во «ВКонтакте» «А.У.Е», который, по версии следствия, создал Николай Бабарика еще в 2011 году. Следствие посчитало, что в паблике он и его супруга публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Уголовное дело расследовал центральный аппарат ФСБ.



Наталью Бабарику обвиняют в том, что она вступила в созданное мужем сообщество и опубликовала 14 постов. Еще одного фигуранта дела — друга семьи Артема Зуева — обвиняют в том, что он вел во «ВКонтакте» группу «Вольный мастер. Магазин интересов», через который торговал нардами, четками и чехлами на iPhone, оформленными в стиле «воровской романтики».



Наталью в суде представляет наш адвокат Алексей Бушмаков. Сегодня суд приступил к допросу обвиняемых. Скоро мы ожидаем начала прений сторон.



После сегодняшнего решения Верховного суда о признании экстремистским движения АУЕ стоит ожидать неоправданно жестокие сроки наказания.



— Обвинительное заключение утверждал заместитель генерального прокурора, то есть очевидно, что дело на контроле в Москве, — говорит Бушмаков. — С иском о признании экстремистским движения АУЕ в Верховный суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов. Сейчас никто не понимает, как на практике будет применяться запрет АУЕ, но процесс в Екатеринбурге может уже в самое ближайшее время закрепить немалые сроки за картинки во «ВКонтакте» с символикой АУЕ или чем-то подобным и стать прецедентом.

Альтернативный - но нереализуемый в нынешней России - способ бороться с криминальной субкультурой предлагает ​Михаил Пожарский:

Верховный суд России принял гениальное решение - признать экстремистским "движение АУЕ". Это даже круче, чем мечта Трампа о признании "движения антифа" террористическим. Ведь, разумеется, никакого "движения АУЕ" с лидерами, иерархией и структурой не существует в природе. Есть лишь некая аморфная субкультурная среда. Однако менты, очевидно, уже потирают руки: теперь можно будет закрывать план по экстремизму, составляя протоколы на 15-летних админов пабликов про АУЕ вконтакте. Да и как нам вообще побороть субкультуру, романтизирующую блатную жизнь? Ясное дело: раздавая на ровном месте судимости и отравляя в лагеря.



Само собой, победить АУЕ сугубо при помощи давления никак не выйдет. Ведь это как раз культурный пласт сформированным и закаленный давлением со стороны СССР. Штука на самом деле уникальная - едва ли где-то в мире еще существует настолько унифицированная криминальная среда (обычно она просто делится на этнические банды и мафиозные семьи). А у нас пожалуйста: у криминала от Владивостока до Кенигсберга действовали одни и те же неписанные правила. Но в последние годы старая блатная культура постепенно отмирала сама собой: тут и переход реальной власти к этническим бандам и религиозным объединениям (джамаатам), и все большее сращение криминала с государство, и деградация герцогов преступного мира (воров). И будет забавно, если государство через атмосферу гонений, вдохнет в это все вторую жизнь.



А что нужно сделать, чтобы действительно положить конец блатной субкультуре я писал в своем одном старом тексте:



"Победить криминальную субкультуру в России очень просто. Для того, чтобы победить ее за решеткой достаточно провести пенитенциарную реформу, которая бы приблизила жизнь российских заключенных к человеческим стандартам. Лишив тем самым необходимости полагаться на криминальную иерархию. Но это невыгодно никому: следователям для которых помещение в СИЗО — разновидность пытки, сотрудникам тюрем, имеющим свою прибыль от контрабанды и, конечно, самому криминалу — ведь так в нем есть надобность. Для общества в целом все аналогично. Чтобы искоренить моду на блатную романтику требуется всего-то создать работающие институты, которые бы удовлетворяли общественную потребность в порядке и справедливости. А для этого всего-то нужно победить коррупцию и изжить порождающий ее авторитарный характер российской власти. И только затем уже лишенный социальной базы криминал получится добить полицейскими мерами."