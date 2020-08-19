Глава Башкирии допустил выкуп разработчика шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что государство может выкупить контрольный пакет акций "Башкирской содовой компании". Инициатива связана с противостоянием вокруг шихана Куштау, где с начала месяца произошла серия столкновений между промышленниками и защитниками природы, из-за планов предприятия начать добычу известняка.

"Нам надо забирать предприятие. Нужно взять контрольный пакет. Выкупить у них (акционеров) определённую долю. Мы, как местные люди, как люди понимающие, что здесь происходит, будем управлять предприятием", — сказал Хабиров в интервью "Эху Москвы".

Глава Башкирии отметил, что подготовка к разработке месторождения была законной. Однако после протестов местных жителей принято решение, что шихан не будет разрабатываться до тех пор, пока не будет найдено компромиссное решение. Государство видит иные источники сырья для содового завода, помимо Куштау. Судьба шихана будет решаться в ходе переговоров с общественностью, добавил Хабиров. В то же время с учетом того, что возникают опасения о судьбе самой "Башкирской содовой компании" из-за отказа от этого проекта, предприятие нужно спасать, сказал глава Башкирии.

Куштау – известняковая гора на юге Башкирии, оставшаяся от рифов древних морей. На её территории живут более 40 видов редких животных и растений, занесённых в Красные книги России и Башкирии. В июле местные экоактивисты сообщили о подготовке к вырубке леса на Куштау для добычи известняка. С того времени тысячи местных жителей выходят на акции протеста против вырубки.

15 августа лагерь защитников Куштау разгромили сотрудники ЧОПа и бойцы ОМОНа. Были задержаны более 70 активистов.