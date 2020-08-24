"Без музыки жизнь была бы ошибкой"

Фридрих Ницше. Передача из цикла «Писатели и музыка».

Автор цикла Владимир Абаринов.

Ницше не просто любил музыку — он не мог без нее жить, считал ее наивысшим проявлением человеческого духа, способным вывести человечество из тупика, в котором оно оказалось, когда рухнула вера в позитивизм. В юности он выбирал между музыкой и философией, выбрал философию, но и в своих книгах остался музыкантом. Как написал один рецензент, «Ницше без музыки — все равно что Ницше без слов».

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От Ницше осталось около 70 музыкальных сочинений. Чаще всего это незаконченные отрывки. И вот какой парадокс. Будучи в философии бесстрашным ниспровергателем моральных основ и ценностей цивилизации, в музыке Ницше не выходил за рамки довольно узкой традиции, был подражателем. В его сочинениях слышатся то Шопен, то Лист, то Шуман. Есть у него и романс на стихи Пушкина «Заклинание» в переводе Теодора Опица.

О, если правда, что в ночи,

Когда покоятся живые,

И с неба лунные лучи

Скользят на камни гробовые,

О, если правда, что тогда

Пустеют тихие могилы, —

Я тень зову, я жду Леилы:

Ко мне, мой друг, сюда, сюда!..

Ницше родился в семье, где несколько поколений мужчин было протестантскими пасторами. Того же ждали и от него. В детстве он слышал много церковной музыки, поэтому совершенно естественно, что среди ранних опытов будущего разоблачителя христианства есть и духовные сочинения. Miserere, сочинение для хора, на текст 50-го псалма, в нашей нумерации - 51-го, до Ницше положенного на музыку бесчисленное количество раз.

Помилуй меня, Боже,

по великой милости Твоей,

и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.

Многократно омой меня от беззакония моего,

и от греха моего очисти меня.

Над опусами Ницше профессионалы издевались, но признавали его дар пианиста-импровизатора. Вагнер сказал ему: «Нет, Ницше, для профессора вы играете слишком хорошо». Ницше знал цену своим сочинениям, но продолжал писать их по случаю — например, «Монодию для двоих» он преподнес в качестве свадебного подарка Ольге Герцен, дочери Александра Герцена.

Музыкальное наследие Ницше занимает очень скромное место, но зато его книгами вдохновлялись великие композиторы. Один из них Густав Малер. Ницше потряс его. Свою Третью симфонию он писал под неизгладимым впечатлением от философского романа «Так говорил Заратустра». В симфонии есть четвертая, вокальная часть, написанная на текст «Полуночной песни» из «Заратустры».

О внемли, друг!

Что полночь тихо скажет вдруг?

Глубокий сон сморил меня,

Из сна теперь очнулась я:

Мир — так глубок,

Как день помыслить бы не смог.

Мир — это скорбь до всех глубин,

Но радость глубже бьет ключом!

Скорбь шепчет: сгинь!

А радость рвется в отчий дом,

В свой кровный, вековечный дом!

Не менее глубокое влияние Ницше оказал на Рихарда Штрауса. Музыку, которую мы сейчас услышим, все знают наизусть по передаче «Что? Где? Когда?» ну или по фильму Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». Это вступление к симфонической поэме «Так говорил Заратустра».

Ницше и сам стал героем нескольких опер. Несколько лет назад выдающийся немецкий композитор Вольфганг Рим показал на Зальцбургском фестивале свою оперу «Дионис» на тексты Ницше. У нее очень затейливый сюжет, если он вообще есть. Но вот самое начало. Герой, обозначенный в либретто буквой N, стоит на берегу озера, одного из тех горных швейцарских озер, которые он так любил, а с ним заигрывают нимфы. «Говори! Ну говори же!» — пристают они к нему, а он потерял дар речи.