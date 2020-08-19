Евросоюз не признал результаты выборов президента в Белоруссии

Лидеры стран Евросоюза на экстренном саммите не признали результаты президентских выборов в Белорусии. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он призвал Минск к мирному завершению кризиса.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита также сообщила, что ЕС введёт санкции против причастных к фальсификации результатов выборов и ответственных за насилие по отношению к мирным гражданам.
По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Евросоюз поддерживает мирных демонстрантов, которые выражают своё недовольство итогами выборов. В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что никакого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии быть не должно. Однако ЕС должен действовать так, чтобы белорусская экономика была менее зависима от России, отметил Моравецкий.
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