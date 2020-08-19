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В Китае затопило подножие одной из самых высоких в мире статуй Будды

Статуя Будды в китайской провинции Сычуань

Подножие гигантской статуи Будды в Китае затопило наводнением впервые с 1940-х годов.

Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО высечен в толще скалы в провинции Сычуань. Это одна из самых высоких статуй Будды в мире – 71 метр. Она была создана в 8 веке и очень популярна среди туристов, которых привозят сюда во время круизов по реке Янцзы и региону Три ущелья.

Территория пострадала от сильнейшего за 70 лет наводнения. В безопасные районы были эвакуированы свыше ста тысяч человек, в том числе десятки туристов, отмечает "Би-би-си".

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