"Роскомсвобода": полиция продаёт данные из системы распознавания лиц

Данные с московских камер видеонаблюдения, оснащённых системой распознавания лиц, можно купить за 15 тысяч рублей, утверждают в общественной организации "Роскомсвобода". Волонтёр организации обратилась по соответствующему объявлению, опубликованному в даркнете, и получила от продавца отчёт с 79 камер с указанием всех адресов, где она была за месяц.

Как сообщают в "Роскомсвободе", анализ черного рынка персональных данных москвичей показал, что полицейские, у которых есть доступ к системе распознавания лиц, продают информацию на специальных форумах в интернете - в частности, коллекторам и частным детективам. Стоимость услуги, по данным организации - от 10 тысяч рублей.

В связи с этим "Роскомсвобода" готовит иски к управлению МВД Москвы и департаменту информационных технологий мэрии с требованием прекратить использование систем распознавания лиц до тех пор, пока власти не предоставят гарантии защиты от утечек персональных данных.

В прошлом году мэрия Москвы анонсировала создание одной из крупнейших в мире систем видеонаблюдения с распознаванием лиц, которая должна объединить около 200 тысяч камер, расположенных в городе.