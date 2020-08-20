Байден и Харрис номинированы Демпартией на высшие посты в США

В среду на съезде Демократической партии бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Камала Харрис были официально провозглашены кандидатами партии на пост президента и вице-президента Соединенных Штатов. Харрис стала первой в истории страны афроамериканкой-кандидатом ведущей партии на пост вице-президента США.

В своем выступлении, которое транслировалось из штата Делавэр, где сейчас находится Харрис и Байден, она заявила о существовании угрозы американской демократии в случае переизбрания Дональда Трампа президентом на ноябрьских выборах. "Провал Дональда Трампа как руководителя привел к гибели людей и потере многими средств к существованию - провозгласила Камала Харрис. - Мы должны избрать президента, который предложит стране что-то другое, лучшее... президента, который сплотит нас с целью добиться будущего, которого мы все хотим"

В третий день съезда выступили бывший президент США Барак Обама и бывшая первая леди страны Хиллари Клинтон. Заметным мотивом дня был призыв к избирателям участвовать в выборах, организация которых в этом году затруднена из-за пандемии коронавируса. Согласно опросам кандидатура Байдена не вызывает большого энтузиазма у демократического электората. Большинство опрошенных демократов говорят, что они намерены участвовать в выборах, чтобы проголосовать против Дональда Трампа.

Съезд Демократической партии завершится в четверг речью Джо Байдена.