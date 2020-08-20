Алексей Навальный госпитализирован с токсичным отравлением

Алексей Навальный госпитализирован с токсичным отравление и находится в реанимации. Самолет, которым он возвращался из Томска в Москву, сделал вынужденную посадку в Омске. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Твиттере.

Ярмыш сообщила "Медиазоне", что никаких симптомов до взлета у Навального не было. Сейчас Навальный без сознания в реанимации. По ее словам, Навального могли отравить.

Новость дополняется.