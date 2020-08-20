В Югре задержали для допросов 15 Свидетелей Иеговы

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники правоохранительных органов провели обыски у последователей Свидетелей Иеговы. 15 верующих были задержаны для допроса. Об этом сообщил сайт "Свидетели Иеговы в России".

В сообщении отмечается, что 19 августа обыски прошли минимум в восьми жилищах Свидетелей Иеговы в Югорске и Советском.

По данным сайта, в Ханты-Мансийском автономном округе уголовные дела возбуждены в отношении 23 верующих, пятеро из них были под арестом, несколько задержанных жаловались на пытки, а одного помещали в психиатрическую клинику.

В середине февраля 2019 года в Сургуте прошли массовые обыски у Свидетелей Иеговы. Они жаловались на пытки в здании Следственного комитета.