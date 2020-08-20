В Югре задержали для допросов 15 Свидетелей Иеговы

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники правоохранительных органов провели обыски у последователей Свидетелей Иеговы. 15 верующих были задержаны для допроса. Об этом сообщил сайт "Свидетели Иеговы в России".
В сообщении отмечается, что 19 августа обыски прошли минимум в восьми жилищах Свидетелей Иеговы в Югорске и Советском.
По данным сайта, в Ханты-Мансийском автономном округе уголовные дела возбуждены в отношении 23 верующих, пятеро из них были под арестом, несколько задержанных жаловались на пытки, а одного помещали в психиатрическую клинику.
В середине февраля 2019 года в Сургуте прошли массовые обыски у Свидетелей Иеговы. Они жаловались на пытки в здании Следственного комитета.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность в стране. Правозащитный центр "Мемориал" отметил, что в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание "Свидетелей Иеговы" экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что. Тем не менее со времени запрета в России сотни Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности.
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