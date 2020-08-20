Суд отказал в УДО осуждённому по "московскому делу" Кириллу Жукову

Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении осужденному по "московскому делу" Кириллу Жукову. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на онлайн-трансляцию из зала суда.

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков опубликовал в телеграме характеристику на Жукова. По мнению руководства исправительной колонии, где отбывает наказание Жуков, УДО было бы "не целесообразно". Администрация характеризовала его "посредственно", отметив, что Жуков не получал поощрений. Кроме того, он отбывает наказание за "преступление высокой общественной опасности".

Кирилл Жуков – первый из осужденных по так называемому московскому делу, кто мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Он отбыл треть срока ещё 26 июня, в связи с чем адвокат направила ходатайство о его освобождении в суд. В документе отсутствует характеристика Кирилла Жукова из колонии, которую, по словам адвоката, сотрудники ФСИН обещали предоставить только в обмен на полное признание вины. Со слов самого Жукова до суда, в руководстве колонии "не хотели поддерживать" его ходатайство об УДО.

Бывшего машиниста московского метро Кирилла Жукова задержали в 2019 году в рамках "московского дела" после акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

По версии обвинения, на акции Жуков попытался поднять забрало шлема росгвардейца. Сотрудник ведомства утверждал, что своими действиями обвиняемый причинил ему боль. Лямки шлема якобы впились ему в подбородок. Защита настаивала на том, что Жуков не наносил удара по забралу шлема, а только коснулся его пальцами и не мог причинить боль сотруднику Росгвардии.

В сентябре прошлого года Жукова приговорили к трем годам колонии по обвинению в насилии в отношении представителя власти, он вину не признал. В марте этого года Жуков обратился в ЕСПЧ с жалобой на чрезмерное усердие правосудия и нарушение права на свободу собраний.