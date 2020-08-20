"Путину надо молиться, чтобы он выжил". Сети об отравлении Навального

Ранним утром соцсети облетела новость: Алексей Навальный находится в реанимации с тяжелым отравлением. Плохо ему стало в самолете из Томска в Москву, причем перед посадкой он ничего не ел – только выпил чаю в аэропорту. Самолет экстренно сел в Омске, где Навального в бессознательном состоянии перевезли в больницу. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, которая летела вместе с ним в самолете.

В том, что речь идет о намеренном отравлении, практически никто не сомневается.

Антон Орех

Отравление перед посадкой в самолёт - очень опасная вещь. Потому что счёт идёт на минуты, а в воздухе оперативная помощь просто невозможна. Не меньше часа потребуется в лучшем случае, чтобы сесть, чтобы скорая приехала и так далее. Всё продумано

В Сети вспоминают другие отравления последних десятилетий, и список выходит впечатляюще длинным.

Александр Подрабинек

Мы живем в опасное время и в опасной стране. В 2004 году Анна Политковская попила чай в самолете по пути в Беслан. В тот раз выжила. В 2006 году Александр Литвиненко попил чай с московскими «друзьями» в лондонском баре. Погиб. Володя Кара-Мурза младший в 2015 году поел в московском ресторане, а в 2018 году попил чай в поезде Нижний Новгород – Москва. Оба раза едва выжил. В 2019 году Петр Верзилов попал в токсикореанимацию с отравлением после возвращения из Басманного суда. Выжил.

Теперь Алексей Навальный. Тоже чай, тоже в самолете. Дай Бог ему удачи и сил.

Леонид Швец

Русский чай. Великие традиции.

Иван Шаблов

У них на всех чаю хватит?(((

Дмитрий Быков

Владимир Кара-Мурза

Пётр Верзилов

Сергей Скрипаль

Анна Политковская

Александр Литвиненко

Юрий Щекочихин...

P.S. Ровно в этот день (80 лет назад) по приказу Сталина был убит Лев Троцкий.

Владимир Варфоломеев

История отравлений неугодных государству персонажей такая богатая, а арсенал ядов столь широкий, что первая версия случившегося с Алексеем Навальным приходит на ум сама по себе.

Россия снова и снова подтверждает свою печальную репутацию страны-отравительницы, отмечают комментаторы.

Альфред Кох

Я ещё три месяца назад написал, что если вакцину первыми изобретут в России, значит это антидот.

Алексей Беляков

Не знаю, что за вакцина у нас получилась, но яды мы точно научились делать лучше всех. Осталось узнать, чем именно отравили Навального. Если получится.

Илья Вайцман

Определенно можно сказать, что это не Полоний210 (он не действует так быстро) и не яд «новичок» (закопать половину пасажиров и стюардесс не то чтобы нельзя, но пока еще слишком скандально), но на этих позициях арсенал отравителей с Лубянки не заканчивается.

Плохо, что дело происходит в Омске. Место глухое во всех смыслах...

В телеграм-канале Baza появилось предположение, что Навального отравили оксибутиратом натрия.

Василий Вайсенберг

Baza и Life пишут, что Алексея Навального отравили психодислептиком. А Baza даже приводит точное название со ссылкой на врачей. Вот только боюсь, что данные взяты не у врачей. На ум приходят фотографии Bazы годичной давности из квартиры Ивана Голунова.

Дмитрий Колезев

Если это правда оксибутират натрия, то я бы гипотетически предположил, что Навального хотели довести до неадекватного поведения, чтобы снять идиотское видео «Навальный напился в самолете», но переборщили с дозой. Если так, то на борту наверняка были участники операции.

Аня Дорн

Абсолютно исключено. Для того, чтобы так травануться этим препаратом надо разом выпить несколько столовых ложек (одна вызовет только состояние эйфорического счастья и нестерпимое желание скакать и прыгать - минут на 20-40; его хлебали рейверы, у которых не было денег на экстази, в клубах и на парти во времена моей перестроечной юности, а его передоз вызывает, простите, рвоту) или полстакана. А не почувствовать его ярко выраженный солёный вкус при таком объёме в чашке чая абсолютно невозможно. Алексея отравили точно не оксибутиратом. 100%.

В соцсетях множатся версии, кому и зачем это могло потребоваться – и среди них чаще других встречается идея, что кто-то решил избавиться от лидера российской оппозиции, "чтобы не было как в Беларуси".

Алена Попова

В моду отравления несогласных с властью вошли давно. На фоне Беларуси особенно, видимо, активизировалась тактика.

Максим Горюнов

или так - отравили серьезно, но не насмерть.

пока российские медиа будут смотреть, как Навальный приходит в себя, - а он будет приходить в себя - политические россияне будут гораздо меньше интересоваться тем,

как беларусы, граждане Беларуси,

берут Беларусь в свои руки.

вероятно, с точки зрения властей,

беларуский опыт слишко токсичен, слишком заразителен для россиян.

беларусы возвращают себе свою Беларусь

слишком уж спокойно и правильно,

не избивая свою полицию арматурой и даже убирая за собой мусор.

что совсем опасно - возвращают себе страну,

общаясь на том же языке, что и россияне.

и поют того же Цоя.

чтобы не заразились протестом,

внимание отвлекли от Минска на больницу в Омске.

Григорий Голосов

Вон что в Белоруссии-то творится, испугались они. Надо упреждать угрозы, но как? Думали недолго.

Сталингулаг

Пропагандоны уже запели свои излюбленные песни, что Навального никто не отравлял, это он сам виноват, и теперь будут вбрасывать миллион версий произошедшего и рассказывать, что власти невыгодно отравлять Алексея. Просто так молодой здоровый человек попадает в реанимацию с признаками отравления, случайность. Это вообще их самое любимое «власти невыгодно». Власти невыгодна смерть Немцова, Политковской и других людей, её критиковавших. Удивительно, что в этот список «невыгодных для власти» попадают только те, кто находятся с ней в жёстком противостоянии. Алексею Навальному и его семье – сил, весь этот ужас вынести. А тем кто это устроил – неминуемого наказания.

Дмитрий Гудков

Алексей Навальный отравлен.

На депутата МГД от КПРФ Олега Шереметьева заведено уголовное дело, он задержан.

Сергея Удальцова вновь собираются арестовать за «нарушение условий административного надзора».

Фигуранту московского дела Кириллу Жукову отказано в УДО.

ВС оставил в силе приговор Ивану Любшину: 5 лет за «оправдание терроризма» в виде комментария в ВК.

И это только утро 20-го августа 20-го года.

Нужно просто понимать, какой вывод сделан из событий в Беларуси.

Есть и версия, что отравление может быть связано с приближающимися думскими выборами – либо и с тем, и с другим сразу.

Аббас Галлямов

Понятно, что политтехнологи мыслят специфическими категориями. После того, как я услышал об отравлении Навального, первой мыслью, пришедшей в мою голову, была мысль о том, что без Навального думскую кампанию Кремлю провести будет на порядок легче. Сработает ли без него «умное голосование» - непонятно.

И ещё. Эта думская кампания будет иметь принципиальное значение. Следующая Дума - Дума транзита. Напомню, что помимо президента - это единственный орган, избираемый в результате прямого голосования, а значит единственный, помимо президента, институт представляющий народ.

Чтобы понять, о чем я говорю, вообразите себе, что в нынешней ситуации в Беларуси парламент вдруг голосует за отрешение Лукашенко от власти. А ещё напомню, что после падения дома Романовых, власть отошла именно к Государственной Думе. Именно ее временный комитет сформировал Временное правительство.

Сергей Медведев

Держу кулаки за Алексея Навального (ясно, что это на фоне Беларуси и Хабаровска и накануне Единого дня голосования) и с бессильной горечью думаю, на каких тонких ниточках держится наша политическая жизнь -- в отсутствии институтов (и власти, и оппозиции) мы привязаны к отдельным телам, и политическая жизнь превращается в медицинскую.

Это зеркальное отражение верховной власти, которая устроена у нас по законам средневековой политической теологии: Конторович писал о "теле короля", которое воплощало политический режим (поэтому монархов так важно было казнить), и у нас тоже вся политика инвестирована в одно-единственное тело: если Путин пропадает из вида, как было после убийства Немцова (2000 дней вчера исполнилось), то нация замирает, подвисает в воздухе. Но по законам отражения в оппозиции то же самое -- вся активность инвестирована в одну символическую фигуру, в одно физическое тело, которое постоянно (и преднамеренно) находится в опасности, подвешено на той самой ниточке

Алексею изо всех сил желаю выжить, выстоять и вернуться: для семьи, для нас всех, для России.

Но так или иначе подавляющее большинство комментаторов винит в случившемся непосредственно президента.

Алиса Зюс

Проклинаю тварей, которые отравили Навального. За это покушение на убийство главного политика оппозиции несёт ответственность Кремль и только Кремль.

Владимир Милов

Слежу за ситуацией с отравлением Навального так же как и вы - верю что он выберется из всего этого, он очень сильный человек. Сил и стойкости его семье. Судя по тому что известно, у меня нет сомнений, что это спецоперация ФСБ, и нет сомнений, что приказ ее провести дал лично Путин. Очевидно, принесли какие-то данные о фатальном росте протестных настроений и грядущих болезненных поражениях на выборах (даже несмотря на все манипуляции). Напоминаю, что перед предыдущими бурными событиями Навального (и многих из нас) превентивно изолировали. А тут видимо все настолько серьезно, что решили не рисковать беларусским сценарием. Отравили прямо перед вылетом, чтобы не успели оказать помощь в полете (огромные молодцы летчики что оперативно посадили самолет).

Александр Рыклин

Ничего не происходит с Алексеем Навальным без санкции первого лица. Ни одна тварь не посмела бы его тронуть без прямого приказа Путина....

Другие комментаторы не исключают возможности, что оппозиционера могли отравить "верные путинцы" без согласования "наверху".

Александр Морозов

Все это ужас: какая-то гнида в погонах в Томске читает-читает Навального, прекрасно видит, что у него дети - сын, дочь, знает, что брат сидел, видит фото семьи - и травит. (*двадцать первый век, Россия). Эта гнида рассчитывает на одобрение высокого начальства, собирается гордиться своей "спецоперацией". Вон она - политическая атмосфера путинизма.

Татьяна Становая

На мой взгляд, есть два типа игроков, которые могли пойти на столь экстремистский шаг:

- фигуранты расследований. Навальный конечно в последние годы стал главным следователем страны. Копал глубоко, задевал очень многих и болезненно. Он стал реальной системной угрозой для самой влиятельной части элиты. А ставки в борьбе за безопасное будущее выросли многократно.

- “охранители”, цепные псы режима. И это не новое для России - многие громкие убийства были совершены “отмороженными”. Достаточно вспомнить Бориса Немцова, в убийстве которого подозревают руководство Чечни. Кто-то мог попытаться защитить “стабильность”, выбирав способ в меру своей испорченности. Кто-то мог думать, что тем самым оказывает услугу руководству страны. Но в этом случае следы обычно быстро обнаруживаются.

Глеб Морев

Отравить Навального могли многие. Врагов за последние годы он нажил сотни, причем отмороженных. А время сейчас такое, что с издержками особенно не считаются.

Сейчас, конечно, одной из главных версий будет - Навального отравил Путин. Хочу сказать, что это последнее во что я верю. Еще несколько лет назад мне рассказывали, как на совещаниях в Кремле видели страшным сном убийство Навального - это воспринимается как исключительно опасная провокация, которая может спровоцировать протесты. Были страхи, что Навального могут убить специально. Вот мы, эксперты, смеемся над страшилой “сакральная жертва”, а в нее многие в АП верят (оговорюсь дополнительно, я не считаю такое возможным). Убить Навального для Путина - иррациональный и опасный шаг. Версия попытки убийства спецслужбами без ведома Путина тоже кажется безосновательной - какими бы мощными силовики не были, на самостоятельное политические решения подобного типа они не решаются.

И тем не менее за Навальным наверняка непрерывно следят, а значит, к нему вряд ли можно было подобраться, не привлекая внимания органов.

Олег Козырев

Скоро уже пропаганда начнет врать, глумиться и путать. Так всегда бывало после всех нападений, после всех отравлений, после всех убийств.

Все версии разбиваются о тот же самый вопрос, что и с Немцовым - что там с оперативниками, которые денно и нощно следили за политиком?

Навального вели круглые сутки. Каковы их показания? Что у них на видео? Каковы их имена?

Сейчас все внимание, конечно, на Алексея. Но где-то прямо в этот момент в тень убегает и крыса, применившая яд.

Борис Куприянов

Государство обладает монополией на насилие, Российское государство очень «трепетно» к этому относится, любая агрессия не представителя власти карается, вся идеология строится на отстраивание от 90-х, в том числе и потому, что «там делали все что хотели».

Государство несет ответственность за отравления самого видного оппозиционера. За ним не следят? Его контакты не проверяются? Важно кто покушался на жизнь Навального? Конечно! НО очевидно, даже если бы инопланетяне его отравили, ответственность несет государство.

У прокремлевских блогеров наверняка прозвучит версия, что Навального отравили "свои", предположил политолог Аббас Галлямов:

Интересно, кто первый сейчас начнёт кричать о «сакральной жертве»? Кому, так сказать, доверят эту почётную миссию?

Однако основная версия, которая сейчас звучит в провластных телеграм-каналах, оказалась проще: Навальный отравил себя сам.

Fuck you That's Why

...Если это оксибутират натрия, то спасибо мы уже знаем, что оппозиционные весельчаки дня не проводят , чтобы его не попробовать в рекреационном качестве - судя по том, что они все превратились из белорусоведов в бутирато-химики. Как правило, это те же люди, которые считают , что земля до горизонта - плоская. Если это он - то надеемся на лучшее, которое быстро наступит. Кому вообще нужно травить Навального? Только его окружению -стали забывать Анатольича-то. Или его кураторам, которые будут сейчас качать тему, что ему надо срочно в Европу. Так бывает когда не можешь уехать в очередной отпуск за границу - и затосковал. Тогда хоть тушкой хоть чучелком - на свободу в Париж и Дюссельдорф! Или вариант три - а жрать всякое говно - чай не бедный человек уже.

Суеверная Демократия

История с "отравлением" Алексея Навального начала проясняться - врачи нашли в крови алкоголь. Смешивание горячительного со снотворными таблетками для комфортных полетов - крайне порочная практика, которая угробила уже несчетное количество людей. Жертв можно найти среди актеров, политиков, медиа-персон, людей, находящихся в депрессивном состоянии и испытывающих сильный стресс.

Тина Канделаки проводит в телеграме опрос, где в качестве одного из возможных вариантов случившегося предлагается "инсценировка".

Анна Монгайт

Посмотрела сториз некого djpavlin , который летел в одном самолете с Навальным и снял , как к нему идут врачи , а он (мы его не видим , но слышим) буквально воет от боли . Не представляю , что сейчас чувствует Юля Навальная. И , знаете, совершенно не представляю , как может быть такой ****, как Тинантин Гивиевна , которая делает опрос у себя в телеге: отравился? Отравили? Инсценировка ?(!!!)

Алексей Беляков

Серьезно? Тина проводит такой опрос? Я с ней знаком и мне казалось, что в когорте пропагандистов – она самая осторожная и вменяемая, не артикулирует лайкоемкие мерзости. Ну поздравляю. Орден бобра первой степени.

На вопрос, для чего инсценировать подобные вещи, у противников Навального есть немудрящий ответ: чтобы поддержать падающую популярность. Те же из них, кто в инсценировку не верит, все равно задаются риторическим вопросом "кому он нужен".

Анастасия Миронова

Несколько часов как Алексей Навальный в коме. Страну это не потрясло. Так что права, увы, я, а не вы - Алексея Навального в политике больше нет.

Окончательно в этом можете убедиться прямо сейчас: если в Москве не выйдут сотни тысяч, значит, Навальный - вчерашний день. И штабы его никакими мобилизационным потенциалом не обладают.

Кому-то неприятно такое слышат - они много лет верят в Навального. Кому-то горько - людям хочется, чтобы был хоть какой-то лидер.

Навальный не имеет влияния. Он - из вчерашнего дня. Те, кто будут влиять на политику через улицу, Навального не воспринимают. Для них он - человек прошлого. Слишком долго он в политике и слишком мало у него результатов. В России выросло поколение несогласных, которые не помнят страну как без Путина, так и без Навального. Восемнадцатилетние, например, уже не помнят России без Навального.

Он устарел, как и Путин. Пускай поправляется, делает свои расследования, борется с коррупционерами при этой власти и при следующей. Самого Навального во власти никогда не будет. И я, надо сказать, воспринимаю это не без радости. Я не хочу в Россию Навального. В том числе - как журналист. Я не хочу жить журналистом при Навальном во власти и при журналистике в том ее виде, в каком она нравится Навальному.

Лев Усыскин

Если Навальный, не дай бог, помрет, куча народу в ФБ будет по-прежнему верещать о том, что он - проект Кремля, а другая куча станет распинаться о том, что он сделал это специально, дабы освежить затухающее внимание к себе. Нет берегов для кретинизма моих соотечественников!

Между тем многие уверены, что в случае плохого исхода массовых выступлений не избежать.

Борис Акунин-Чхартишвили

Жителю Ново-Огарева надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Намного хуже.

Много раз меня спрашивали публично и приватно, как я могу поддерживать этого ужасного Навального, который и то, и сё, и вообще всё делает не так (как вариант: «да он проект Кремля!»).

Отвечал я всегда одинаково: Алексей Навальный за свои убеждения каждодневно рискует жизнью. А это жизнь, в которой ему есть что терять.

Держитесь, Алексей.

Божена Рынска

Если что-то случится, не дай бог, надеюсь на народный бунт.

Илья Фоминцев

Если что, говорю сразу - я выйду на улицу немедля.

Елена Вольгуст

Выйду за Алексея на улицу не раздумывая ни минуты!

Олег Лекманов

Алексей Навальный в коме. Отравили. Еще один (очень страшный) ответ на вопрос: «Кто в России реальный политик-оппозиционер?» Только бы выкарабкался...

Но и среди прокремлевских блогеров встречаются такие, кто не желает Навальному зла.

Сергей Марков

Пожелаем Навальному выздоровления. Это яркий политик который занял своё место в российской политике. Мы все заинтересованы чтобы российская политика была мирной. Чтобы был нормальный уважительный диалог между людьми с разными точками зрения. Чтобы у всех была возможность высказывать свою точку зрения и быть услышанным. Здоровья Навальному.

К пожеланиям скорейшего выздоровления присоединился и Дмитрий Песков, который к тому же выразил готовность помочь с транспортировкой оппозиционера для лечения за границу.

Елена Панфилова

Алексей, борись там, пожалуйста.

Врачам - спокойствия, умелых рук и холодных голов.

Юле, маме, папе и детям в первую очередь, всей семье и друзьям - ох, сил и сил.

Всем искренне волнующимся - ждать, верить, надеяться.

Всем конспирологам и диванным токсикологам - угомонились бы, блин.

Сергей Кальварский

Желаю Алексею Навальному выздороветь, как можно скорей.Люди по разному относятся к нему, но стоит признать, что сил, мужества и терпения ему не занимать. Здоровья!

Лев Шлосберг

Желаю Алексею Навальному сил и выздоровления. Надеюсь на искусство врачей. Требую от МВД и СК немедленных исчерпывающих действий по установлению всех обстоятельств произошедшего и поиску виновных лиц.

Ольга Романова

Не умею молиться, но Господи, помоги Алексею Навальному. И моей стране.