В США задержан бывший советник президента Стив Бэннон

В Соединённых Штатах задержали бывшего советника президента Стива Бэннона. Об этом заявил офис прокурора Южного округа Нью-Йорка.

Бэннона задержали по делу некоммерческой организации "Мы строим стену", занимающейся сбором средств на строительство стены на границе с Мексикой. Она создана в прошлом году и собрала более 25 миллионов долларов пожертвований. Бэннон возглавляет консультативный совет.

Прокуроры считают, что Бэннон и основатель организации Брайан Колфейдж присвоили часть средств. В частности, бывший советник президента Дональда Трампа, как утверждается, получил более миллиона долларов.

Кроме Бэннона и Колфейджа по делу проходят еще два человека. Всем им предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. По каждому из пунктов предусматривается до 20 лет тюрьмы.

Стив Бэннон – бывший глава совета директоров ультраправого американского онлайн-журнала Breitbart News. В 2016 году издание стало одним из основных СМИ, поддерживающих президентскую кампанию Дональда Трампа. Бэннон тогда возглавил предвыборный штаб Трампа, а позднее стал старшим советником избранного президента.