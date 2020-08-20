В Москве проходит акция в поддержку Алексея Навального. ТРАНСЛЯЦИЯ

В Москове у здания ФСБ на Лубянке проходит акция в поддержку Алексея Навального, который был госпитализирован в бессознательном состоянии в больницу Омска. По предварительным данным, оппозиционера могли отравить.

Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.

Очевидцы с места событий сообщают о первых задержаниях активистов.

Утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте ему стало плохо. В связи с этим лайнер экстренно посадили в Омске, а политику вызвали скорую помощь.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, которая находилась рядом с Навальным, сообщила, что врачи подозревают у главы Фонда борьбы с коррупцией токсическое отравление.

Заместитель главного врача больницы Анатолия Калиниченко заявлял, что состояние Навального тяжёлое и стабильное, он подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам Калиниченко, проверяется несколько диагнозов, отравление рассматривается "как одна из возможных причин", но "есть ряд состояний", которые в острой форме привели бы к такой же клинической картине.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что версия об умышленном отравлении Навального пока не рассматривается.

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