В Астрахани неизвестный попытался поджечь здание областной думы

В центре Астрахани неизвестный попытался поджечь здание областной думы, сообщают "Астраханские новости".

По информации СМИ, инцидент произошёл в четверг ранним утром. Мужчина, одетый в тельняшку, подошёл к дверям думы с плакатом в руках, постоял какое-то время возле входа, затем облил двери зажигательной смесью и поджёг. Сообщается, что огонь потушили охранники. Полиция задержала неизвестного. Позже его госпитализировали с незначительными ожогами.

О содержании плаката, с которым протестующий пришёл к зданию, не сообщается. По данным других местных СМИ, мужчина приходил к думе несколько дней подряд, но его игнорировали.