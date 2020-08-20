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В американском секторе МКС обнаружена утечка

В американском секторе Международной космической станции обнаружена небольшая утечка воздуха. По информации NASA возросшее из-за утечки давление не представляет опасности экипажу.

На время ремонтных работ с 21 по 23 августа американские астронавты перейдут в российский сектор. Работы по локализации утечки американцы и россияне ведут совместно.

Источники ТАСС утверждают, что одной из возможных причин утечки может быть попадание метеорита или фрагмента космического мусора.

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