В американском секторе МКС обнаружена утечка

В американском секторе Международной космической станции обнаружена небольшая утечка воздуха. По информации NASA возросшее из-за утечки давление не представляет опасности экипажу.

На время ремонтных работ с 21 по 23 августа американские астронавты перейдут в российский сектор. Работы по локализации утечки американцы и россияне ведут совместно.

Источники ТАСС утверждают, что одной из возможных причин утечки может быть попадание метеорита или фрагмента космического мусора.