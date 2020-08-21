Главный врач омской больницы: Навального перевозить нельзя

Главный врач омской больницы скорой помощи №1, в реанимации которой находится Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на перевод политика в германскую клинику, сославшись на его нестабильным состоянием. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Соратники Навального настаивают на необходимости его лечения за границей. "Оставаться в омской больнице без оборудования с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", — считает Ярмыш. По её мнению, это решение приняли не врачи, а Кремль.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что для перевозкин Навального были готовы все документы, но потом врачей будто "подменили".
В Омске сегодня состоялся консилиум с прилетевшими ночью московскими специалистами из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова и Центра нейрохирургии имени академика Бурденко.
О готовности обеспечить Навальному лечение и безопасность на территории Евросоюза заявили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель .
Рано утром в пятницу из Германии в Россию вылетел самолет, который должен забрать политика Алексея Навального. Об этом немецкому изданию Bild сообщил фонд Cinema For Peace. Ожидается, что Навального могут доставить в Берлин к полудню, передает издание. Помощь оппозиционеру готова оказать больница Шарите . По словам представителя Cinema For Peace, есть все необходимые российские документы.
- Накануне утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте, ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Омске. Оппозиционера направили в больницу. Он находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
- Издание Baza со ссылкой на свои источники сообщило, что у Навального развился отёк мозга на фоне воздействия неизвестного токсичного вещества. По данным СМИ, медики пока так и не смогли установить, что стало причиной состояния Навального.
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