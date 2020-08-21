Главный врач омской больницы: Навального перевозить нельзя

Главный врач омской больницы скорой помощи №1, в реанимации которой находится Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на перевод политика в германскую клинику, сославшись на его нестабильным состоянием. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Соратники Навального настаивают на необходимости его лечения за границей. "Оставаться в омской больнице без оборудования с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", — считает Ярмыш. По её мнению, это решение приняли не врачи, а Кремль.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что для перевозкин Навального были готовы все документы, но потом врачей будто "подменили".

В Омске сегодня состоялся консилиум с прилетевшими ночью московскими специалистами из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова и Центра нейрохирургии имени академика Бурденко.

О готовности обеспечить Навальному лечение и безопасность на территории Евросоюза заявили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель .

Рано утром в пятницу из Германии в Россию вылетел самолет, который должен забрать политика Алексея Навального. Об этом немецкому изданию Bild сообщил фонд Cinema For Peace. Ожидается, что Навального могут доставить в Берлин к полудню, передает издание. Помощь оппозиционеру готова оказать больница Шарите . По словам представителя Cinema For Peace, есть все необходимые российские документы.