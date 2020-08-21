ФБК: полиция нашла яд, которым отравили Навального

Транспортная полиция нашла вещество, которым отравили Алексея Навального. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

По его словам, сотрудница полиции отказалась раскрыть название вещества ему и жене Навального Юлии, сославшись на тайну следствия. Однако уточнила, что это вещество смертельно опасное не только для Алексея Навального, но и для окружающих, "все вокруг должны находиться в костюмах защиты".

Главный врач омской больницы, по словам Жданова, в ответ на сообщение полиции сказал: "Ну нашли и нашли".

Жена Навального рассказала, что не доверяет больнице скорой помощи № 1 Омска, в которой находится её муж. Она считает, что врачи удерживают политика в клинике и не дают разрешение на его транспортировку на лечение в Европу, "чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло".

В Омский аэропорт имени Дмитрия Карбышева в пятницу утром прилетел самолет для эвакуации Алексея Навального, который находится коме, на лечение в Германию. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.