ЛГБТ-активистке суд снизил штраф за картинку в соцсети

Суд Комсомольска-на-Амуре снизил активистке Юлии Цветковой размер штрафа за картинку об ЛГБТ-семьях, которую она разместила в соцсети "ВКонтакте". Ранее её обвинили в распространении порнографии и обязали заплатить 75 тысяч рублей. По итогам нового рассмотрения, сумма штрафа была снижена до 50 тысяч рублей. Об этом ОВД-Инфо сообщила ее мать Анна Ходырева.



По её словам, Юлия Цветкова в своей апелляционной жалобе просила отменить наказание в связи с окончанием срока давности привлечения по административному делу, поскольку публикация была сделана более года назад.



Она собирается подать кассационную жалобу, а также обратиться в Европейский суд по правам человека.



10 июля суд признал Юлию Цветкову виновной по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Ей был назначен штраф в 75 тысяч рублей. В июне на неё был составлен второй протокол по этой же административной статье. Пропаганду усмотрели в публикациях ВКонтакте картинки "Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ семьи!" и рисунка с разноцветными котятами.

Юлия Цветкова долгое время находилась под домашним арестом по делу о распространении порнографии в паблике "Монологи вагины". Обвинительное заключение по этому делу ей утвердили 9 июня. По первому протоколу по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" Цветкову уже оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В 2019 году в Хабаровском крае запретили фестиваль театрального искусства, организованный Цветковой. Активистку обвинили в распространении порнографии из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла".