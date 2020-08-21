Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский, куда госпитализирован Алексей Навальный, назвал основным диагнозом оппозиционера нарушение обмена веществ.

"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ",— сказал Мураховский. Он допустил, что это может быть вызвано резким понижением уровня сахара в крови.

Что вызвало это нарушение — не сообщается. К такому результату может привести и токсическое поражение, сторонники Навального уверены, что он отравлен.

Семья Навального требует вывезти его на лечение за границу, за ним прибыл медицинский самолёт. Врачи отказываются отдавать пациента, заявляя, что он сейчас находится в опасности.

Врачи омской больницы впервые огласили диагноз Навального, до этого они ссылались на закон о защите персональных данных. Ранее его заместитель Мураховского Анатолий Калиниченко заявил, что в крови и моче оппозиционера яда или его следов не обнаружено.