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Задержанный КГБ лидер забастовки на "Беларуськалии" сбежал через окно

Забастовка на "Беларуськалии"

Сотрудник "Беларуськалия", один из организаторов забастовки на предприятии Дмитрий Куделевич, которого 20 августа задержали сотрудники КГБ, сбежал из отделения милиции в Солигорске через форточку. Об этом сообщает телеграм-канал стачечного комитета "Беларуськалия".

По данным телеграм-канал, Куделевич попросился в туалет и сбежал через открытое окно. Во время задержания он успел кинуть ключи от машины в салон, а в его кармане лежал комплект ключей от автомобиля жены, который забрали сотрудники КГБ.

Поздно вечером 20 августа Куделевич позвонил жене и сказал, что в безопасности, но домой не вернулся. Как стало известно Белорусской службе Радио Свобода Дмитрий Куделевич сейчас находится на территории Украины. Эту информацию подтвердил забастовочный комитет "Беларуськалия".

О некоторых деталях своего задержания он рассказал в коротком видео, опубликованном утром 21 августа.

В ролике Дмитрий Куделевич также сообщает, что спецслужбы внимательно следят за всеми действиями забастовочного комитета на "Беларуськалии". По его словам, в ближайшее время он планирует вернуться к работе в забастовочном комитете.

Стоим до конца: Беларусь бастует
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Стоим до конца: Беларусь бастует

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