Задержанный КГБ лидер забастовки на "Беларуськалии" сбежал через окно

Сотрудник "Беларуськалия", один из организаторов забастовки на предприятии Дмитрий Куделевич, которого 20 августа задержали сотрудники КГБ, сбежал из отделения милиции в Солигорске через форточку. Об этом сообщает телеграм-канал стачечного комитета "Беларуськалия".

По данным телеграм-канал, Куделевич попросился в туалет и сбежал через открытое окно. Во время задержания он успел кинуть ключи от машины в салон, а в его кармане лежал комплект ключей от автомобиля жены, который забрали сотрудники КГБ.

Поздно вечером 20 августа Куделевич позвонил жене и сказал, что в безопасности, но домой не вернулся. Как стало известно Белорусской службе Радио Свобода Дмитрий Куделевич сейчас находится на территории Украины. Эту информацию подтвердил забастовочный комитет "Беларуськалия".

О некоторых деталях своего задержания он рассказал в коротком видео, опубликованном утром 21 августа.

В ролике Дмитрий Куделевич также сообщает, что спецслужбы внимательно следят за всеми действиями забастовочного комитета на "Беларуськалии". По его словам, в ближайшее время он планирует вернуться к работе в забастовочном комитете.