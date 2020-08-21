Шихан Куштау получит статус природного памятника и не будет разрабатываться содовой компанией. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, передаёт редакция "Идель.Реалии".
Известняковая гора находится в 140 километрах от Уфы, это один из крупнейших шиханов в Башкирии. На его территории живут более 40 видов редких животных и растений, занесенных в Красные книги России и региона.
В 2018 году шихан Куштау передали для добычи извести "Башкирской содовой компании", против этого решения начали протестовать местные жители. 15 августа, у Куштау произошли столкновения между защитниками горы с одной стороны и сторонниками содовой компании, ОМОНа — с другой. В результате были задержаны более 50 активистов.
На следующий день глава региона пообещал, что работы по добыче известняка на шихане не будут проводиться, пока не будет найдено компромиссное решение.
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