Шихан Куштау получит статус природного памятника и не будет разрабатываться содовой компанией. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, передаёт редакция "Идель.Реалии".

Известняковая гора находится в 140 километрах от Уфы, это один из крупнейших шиханов в Башкирии. На его территории живут более 40 видов редких животных и растений, занесенных в Красные книги России и региона.

В 2018 году шихан Куштау передали для добычи извести "Башкирской содовой компании", против этого решения начали протестовать местные жители. 15 августа, у Куштау произошли столкновения между защитниками горы с одной стороны и сторонниками содовой компании, ОМОНа — с другой. В результате были задержаны более 50 активистов.

На следующий день глава региона пообещал, что работы по добыче известняка на шихане не будут проводиться, пока не будет найдено компромиссное решение.