В Минске задержаны корреспонденты Радио Свобода

В Минске задержаны корреспонденты Русской службы Радио Свобода Юлия Вишневецкая и Андрей Киселев.

Их остановили для проверки документов. Уже несколько часов они находятся в Партизанском РУВД города. Вишневецкая и Киселев - сотрудники Московского бюро Радио Свобода. Перед их отъездом в Минск редакция запросила в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь официальное разрешение на аккредитацию своих сотрудников для работы на территории страны. Пока Радио Свобода не удалось получить у представителей белорусских властей разъяснения случившегося.

В Белоруссии около двух недель продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Власти объявили о победе президента Александр Лукашенко, находящегося у власти 26 лет. Оппозиция заявила о массовых фальсификация и не признала результатов, утверждая, что победу одержала Светлана Тихановская.

Вслед за этим в стране начались беспрецедентные манифестации. Власти безуспешно пытались разогнать их, были задержаны тысячи людей, сотни пострадали, по меньшей мере два человека погибли.

Власти препятствуют работе в стране журналистов и независимому освещению протестов. 7 августа из Минска была депортирована съемочная группа телеканала "Настоящее Время".