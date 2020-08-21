Эрдоган: Греция дорого заплатит, если её корабли нападут на турецкие

Турция готова официально объявить о новом газовом месторождении в восточной части Средиземного моря, сообщает "Евроньюс" со ссылкой на источник в канцелярии президента Реджепа Эрдогана.



Турецкое судно "Кануни" с буровой установкой для работ в открытом море, отправилось из порта Мерсин к месту бурения, точные координаты которого пока не разглашаются. Эпикаж судна - 35 человек. Буровая установка может работать при глубине моря до 3 000 метров и глубине залегания полезного ископаемого до 12 000, сообщает "Евроньюс".



Ожидается, что официальное объявление Турции о начале освоения нового месторождения приведёт к росту напряжённости в районе, где между Анкарой и Евросоюзом сохраняются взаимные территориальные претензии. Речь идёт о претензиях между членами ЕС Грецией и Кипром с одной стороны и Турцией - с другой.



Президент Эрдоган заявил, что Греция "дорого заплатит", если её корабли нападут на турецкие. В настоящее время корабли Греции и Турции находятся в районе между островами Крит и Кипр. Морская активность обеих сторон усилилась после прибытия в эту часть Средиземного моря турецкого сейсмологического судна для обнаружения нефти и газа в водах, которые, как заявляет Греция, находятся над греческими участками континентального шельфа.



Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выразил "полную солидарность" с Грецией и Кипром по окончании переговоров с главами МИД стран Евросоюза - для обсуждения возможностей уменьшения напряжённости в отношениях с Турцией.