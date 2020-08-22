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"Севилья" в шестой раз за 15 лет выиграла Лигу Европы

Футбольная "Севилья" в рекордный шестой раз выиграла Лигу Европы — второй по престижности европейский клубный турнир. В финале вечером в пятницу команда победила "Интер" — со счётом 3:2.

Команда выиграла шесть из шести финалов кубка, в которых принимала участие. В 2006 и 2007 году ей руководил Хуанде Рамос, в 2014, 2015 и 2015 — Унаи Эмери, в этом году — Юлен Лопетеги.

В этом году финал проходил в Кёльне на одноимённом стадионе. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на матче не было зрителей.

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