Минская митрополия Белорусской православной церкви отмежевалась от проповеди архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (Кищенко), заявившего о беззаконии представителей силовых ведомств Белоруссии.
"Любые заявления в связи с нынешней непростой ситуацией в Республике Беларусь, сделанные отдельными представителями Белорусской Православной Церкви являются формой выражения их личной гражданской позиции и отражают исключительно личный взгляд заявителей на происходящее", — говорится в сообщении, размещённом на сайте БПЦ.
В тексте говорится, что на имя патриаршего экзарха всея Беларуси поступают "многочисленные обращения и недоуменные вопросы по существу содержания проповеди" Артемия. "Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества", — говорится в тексте заявления.
Проповедь Артемия была произнесена 16 августа. Полный текст выложил у себя в блоге дьякон Андрей Кураев.
В тексте Артемий говорит, что церковь не занимается политикой. Но говорит, что "совершается беззаконие". "Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев", — говорит Артемий. "Поэтому в этом послании мы говорим: "Остановитесь! Вы поступаете не по Евангелию! Вы подняли руку на Христа и вам не будет прощения! И дело ваше никогда не устоит!"
"Вот позиция верующего человека! Он не примирим со злом. Он не подстраивается под власть имущих. А делает так, как Христос велел, — сказал Артемий. — Сколько у нас примеров в истории? Иван Грозный залил кровью свой народ. Что митрополит Филипп сказал ему в глаза? "Ты кровопийца!"".
"Наши священники лежат на Соловках, наши пастыри лежат на Беломорканале. Остались те, кто смог приспособиться. Несмотря на это, Церковь возрождается: и вот сейчас новое поколение пришло, и оно показывает, что оно жизнеспособно. Мне стыдно перед ними. Поэтому нельзя молчать и нужно говорить. Учиться у них, у молодежи", — сказал архиепископ.
"Первые христиане мечтали умереть за Христа. А наша эпоха – "как бы чего не вышло". Поэтому и говорили святые отцы, что первые христиане будут ревностно гореть, а последние будут приспосабливаться", — заключил Арсений.
- В Белоруссии продолжается политический кризис, вызванный неприятием оппозиции официальных итогов президентских выборов в стране. В первые дни протестов были задержаны несколько тысяч человек, очевидцы и правозащитники сообщают о массовых случаях избиений задержанных, пытках со стороны сотрудников правоохранительных органов. Четыре человека погибли, сообщает Управление Верховного комиссариата ООН по правам человека.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.