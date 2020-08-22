Минская митрополия Белорусской православной церкви отмежевалась от проповеди архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (Кищенко), заявившего о беззаконии представителей силовых ведомств Белоруссии.

"Любые заявления в связи с нынешней непростой ситуацией в Республике Беларусь, сделанные отдельными представителями Белорусской Православной Церкви являются формой выражения их личной гражданской позиции и отражают исключительно личный взгляд заявителей на происходящее", — говорится в сообщении, размещённом на сайте БПЦ.

В тексте говорится, что на имя патриаршего экзарха всея Беларуси поступают "многочисленные обращения и недоуменные вопросы по существу содержания проповеди" Артемия. "Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества", — говорится в тексте заявления.

Проповедь Артемия была произнесена 16 августа. Полный текст выложил у себя в блоге дьякон Андрей Кураев.

В тексте Артемий говорит, что церковь не занимается политикой. Но говорит, что "совершается беззаконие". "Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев", — говорит Артемий. "Поэтому в этом послании мы говорим: "Остановитесь! Вы поступаете не по Евангелию! Вы подняли руку на Христа и вам не будет прощения! И дело ваше никогда не устоит!"

"Вот позиция верующего человека! Он не примирим со злом. Он не подстраивается под власть имущих. А делает так, как Христос велел, — сказал Артемий. — Сколько у нас примеров в истории? Иван Грозный залил кровью свой народ. Что митрополит Филипп сказал ему в глаза? "Ты кровопийца!"".

"Наши священники лежат на Соловках, наши пастыри лежат на Беломорканале. Остались те, кто смог приспособиться. Несмотря на это, Церковь возрождается: и вот сейчас новое поколение пришло, и оно показывает, что оно жизнеспособно. Мне стыдно перед ними. Поэтому нельзя молчать и нужно говорить. Учиться у них, у молодежи", — сказал архиепископ.

"Первые христиане мечтали умереть за Христа. А наша эпоха – "как бы чего не вышло". Поэтому и говорили святые отцы, что первые христиане будут ревностно гореть, а последние будут приспосабливаться", — заключил Арсений.