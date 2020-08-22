Госкомитет национальной безопасности Киргизии передал Узбекистану журналиста Бобомурода Абдуллаева, обвиняемого на родине в посягательстве на конституционный строй страны и президента, сообщает Киргизская служба Радио Свобода — Радио Азаттык. Правозащитные организации просили разрешить ему уехать в Германию.

Абдуллаев был задержан вечером 9 августа в Бишкеке по запросу Ташкента. В Киргизии он прошёл четырёхмесячную программу Американского университета в Центральной Азии, после чего застрял в стране из-за коронавируса. До этого журналист несколько месяцев жил в Германии по приглашению организации "Репортеры без границ" после того, как был освобождён из узбекской тюрьмы.

Сейчас власти Узбекистана подозревают журналиста в посягательстве на президента и конституционный строй страны. До того он был приговорён к 14 месяцам исправительных работ по делу о попытке государственного переворота за статьи для оппозиционного Народного движения Узбекистана.

"Репортёры без границ", Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch и другие правозащитные организации, а также Госдепартамент США обращались к властям Киргизии с просьбой освободить Абдуллаева. Госкомитет национальной безопасности Киргизии заявил, что узбекская сторона гарантировала предоставить журналисту все возможности для защиты, не применять к нему пытки и не допускать жестокого обращения.