Александр Лукашенко привёл армию в боевую готовность

Впервые за 25 лет Александр Лукашенко привёл вооружённые силы в полную боевую готовность. Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на белорусские официальные источники, войска переброшены на западное направление.

Исполняющий обязанности президента Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что вместо решений в области экономики и других насущных вопросов, ему приходится заниматься стабилизацией обстновки.

Решение о приведении в полную боевую готовность основных частей вооружённых сил республики Лукашенко назвал "самым серьёзным".

"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы".

Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации - в использовании внешнего фактора. С таким заявлением Лукашенко выступил в субботу, во время посещения военного полигона под Гродно, сообщило белорусское агентство БЕЛТА.