Пандемия коронавируса стала причиной гибели 800 тысяч человек

Жертвами пандемии коронавируса в мире стали более 800 тысяч человек - объявил американский университет Джонса Хопкинса, изучающий статистические показатели глобальной эпидемии. По его данным, число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 23 миллионам.

В Соединённых Штатах инфицированных более пяти с половиной миллионов, 175 тысяч американцев умерли от причин, вызванных COVID-19. По числу жертв за США следуют Бразилия, Мексика, Индия и Великобритания.

Главные очаги заболевания COVID-19 находятся в Западном полушарии, где живут более половины всех заразившихся коронавирусом.

Наиболее тяжёлые социальные и экономические последствия пандемии прогнозируются для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Примерно 37 процентов населения этих стран могут оказаться за чертой бедности, предупреждают учёные Экономической комиссии ООН для стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ECLAC).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 951 897 случаев заражения, выздоровели 767 477 человек, умерли 16 310.