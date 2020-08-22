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Перелёт Навального в Берлин был оплачен фондом Зимина

Алексей Навальный доставлен в клинику для полного медицинского обследования

Специальная автоколонна в сопровождении вооружённой охраны доставила Алексея Навального в субботу утром из берлинского аэропорта в госпиталь

Бизнесмен и филантроп Борис Зимин и фонд его семьи оплатили перелёт Алексея Навального в Германию для лечения, сообщил соратник политика Леонид Волков.


По словам Волкова, прогнозы относительно состояния здоровья Навального пока преждевременно делать.

20 августа Алексей Навальный, находившийся в самолёте, направлявшемся из Томска в Москву, внезапно почувствовал резкое уходшения здоровья и потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолёт в Отмске. Навальный был помещён в реанимационную палату местной больницы и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа рано утром самолёт вылетел из Омска и приземлился в Берлине. Вскоре Алексей Навальный был доставлен в госпиталь "Шарите", где проводится полная диагностика его организма.

Родственники и близкие соратники Навального считают, что он был отравлен. Врачи в Омске, исключили версию отравления и остановились на заключении, что у больного - "нарушение обмена веществ".

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