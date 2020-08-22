Перелёт Навального в Берлин был оплачен фондом Зимина

Бизнесмен и филантроп Борис Зимин и фонд его семьи оплатили перелёт Алексея Навального в Германию для лечения, сообщил соратник политика Леонид Волков.



По словам Волкова, прогнозы относительно состояния здоровья Навального пока преждевременно делать.



20 августа Алексей Навальный, находившийся в самолёте, направлявшемся из Томска в Москву, внезапно почувствовал резкое уходшения здоровья и потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолёт в Отмске. Навальный был помещён в реанимационную палату местной больницы и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа рано утром самолёт вылетел из Омска и приземлился в Берлине. Вскоре Алексей Навальный был доставлен в госпиталь "Шарите", где проводится полная диагностика его организма.



Родственники и близкие соратники Навального считают, что он был отравлен. Врачи в Омске, исключили версию отравления и остановились на заключении, что у больного - "нарушение обмена веществ".