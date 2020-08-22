Тихановская встретится в Вильнюсе с заместителем Помпео

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская в понедельник, 24 августа, встретится с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Встреча, как официально объявлено, станет отражением заинтересованности Вашингтона в мирном решении конфликтной ситуации после выборов в Белоруссии.

Представители Тихановской заявили в субботу, 22 августа, что "дипломат номер два" (заместитель госсекретаря Майка Помпео) встретися с Тихановской в Литве, чтобы обсудить положение в Белоруссии, двусторонние и оборонные вопросы.



После посещения Литвы американский дипломат намерен отправиться в Россию.



22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал министру обороны принять на западном направлении самые строгие меры для защиты границ перед лицом, как он выразился планов "цветной революции", которые якобы поддержаны "из-за границы".