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Новости - мир

Тихановская встретится в Вильнюсе с заместителем Помпео

Светлана Тихановская

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская в понедельник, 24 августа, встретится с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Встреча, как официально объявлено, станет отражением заинтересованности Вашингтона в мирном решении конфликтной ситуации после выборов в Белоруссии.

Представители Тихановской заявили в субботу, 22 августа, что "дипломат номер два" (заместитель госсекретаря Майка Помпео) встретися с Тихановской в Литве, чтобы обсудить положение в Белоруссии, двусторонние и оборонные вопросы.

После посещения Литвы американский дипломат намерен отправиться в Россию.

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал министру обороны принять на западном направлении самые строгие меры для защиты границ перед лицом, как он выразился планов "цветной революции", которые якобы поддержаны "из-за границы".

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