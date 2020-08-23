Боксёр Поветкин завоевал временный пояс чемпиона WBC

Российский боксёр Александр Поветкин одержал победу в бою с британцем Дилланом Уайтом и стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Из-за коронавируса бой прошёл почти без зрителей.

Россиянин нокаутировал британского спортсмена в пятом раунде. "Может быть, это лучший нокаут в моей карьере", - сказал Поветкин после боя.

Титул временного чемпиона позволит российскому боксёру провести поединок с действующим чемпионом мира WDC. Сейчас этим титулом обладает британец Тайсон Фьюри. В декабре у него запланирован бой с американским спортсменом Деонтеем Уайлдером. С победителем этого боя и встретится Поветкин.

Поветкину 40 лет. На его счету 36 побед, два поражения и одна ничья. Уайту 32 года. У него 27 побед и два поражения.