В Минске начинается "Марш новой Беларуси". ТРАНСЛЯЦИЯ

В Белоруссии в воскресенье, 23 августа, проходит "Марш новой Беларуси". Акции против результатов президентских выборов и жестокости милиции запланированы в Минске и других городах республики.

Белорусская служба Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.

На акции должны выступить лидеры Координационного совета оппозиции, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Радио Свобода передаёт, что к месту проведения акции на площади Независимости в центре белорусской столицы уже выдвинулись колонны рабочих минских предприятий.

Акция солидарности с протестующим белорусами "Путь свободы" проходит сегодня в Литве. Около 50 тысяч человек встанут живой цепью из центра Вильнюса до границы с Белоруссией. Это примерно 32 километра.

Мероприятие проходит в годовщину Балтийского пути. 23 августа 1989 года более миллиона встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина с требованием восстановления независимости стран Балтии от Советского Союза.

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