В мире проходят акции солидарности с протестующими в Белоруссии

Акция солидарности с протестующими в Белоруссии проходят сегодня в разных странах мира.

В Тбилиси активисты встали живой цепью у посольства Белоруссии в Грузии.

В цепь в поддержку народа Белоруссии в Риге сегодня встали около 400 человек, в том числе многие кандидаты в мэры столицы на предстоящих выборах, сообщает LETA. Мероприятие посетил также президент Эгил Левитс. Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги Белоруссии и флаги Латвии, Литвы и Эстонии.

В Литве около 50 тысяч человек встанут живой цепью из центра Вильнюса до границы с Белоруссией – это примерно 32 километра. В мероприятии планирует принять участие президент Литвы Гитанас Науседа. Он призвал граждан страны поддержать соседнюю республику на её пути к переменам.

Мероприятия в странах Балтии проходит в 31-ю годовщину Балтийского пути.