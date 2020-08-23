Для жителей нескольких районов Архангельска введены талоны на воду

В Архангельске для жителей нескольких районов города введены талоны на воду, сообщает "Новая газета" со ссылкой на местную администрацию. Речь идёт о районах на окраине, в которых до сих пор нет водопровода – это, в частности, Чёрная Курья, Дорожники, Динамо и Юрас.

Один талон будет давать право на получение 20 литров воды, которую местным жителям обычно привозят в цистернах. Купить его можно будет в единственном офисе коммунального предприятия, предоставляющего услугу.

Сколько стоит талон, не сообщается, но в целом с начала сентября кубометр воды будет обходиться жителям архангельских окраин в 353 рубля.