Павел Латушко: "Надо расследовать акты насилия в отношении граждан"

В Минске в воскресенье состоялось многотысячное шествие "Марш новой Беларуси". Участники протестов в Минске направились к ​резиденции Александра Лукашенко. Как передал корреспондент белорусской службы Радио Свобода, там сложилась напряжённая обстановка, люди подходили к сотрудникам ОМОНа, оцепившим здание и призывали их "Опустите щиты, напоминая, что они давали присягу народ".

Бывший министр культуры Беларуси и дипломат Павел Латушко, встретившись с участниками демонстрации, повторил уже высказанную им ранее позицию: "Мы должны требовать расследования всех актов насилия правоохранительных органов в отношении гражданского населения", –​ сказал бывший министр культуры Беларуси и дипломат Павел Латушко, встретившись с колонной демонстрантов. Латушко - один из членов Координационного совета оппозиции, сформированного сторонниками кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. По его словам, в Следственный комитет из полиции передано более 700 материалов о насилии в отношении граждан.

Латушко считает, что необходимо добиваться проведения новых выборов. По его мнению, можно было бы начать с отзыва депутатов. "Депутаты превратились в людей, которые не говорят от имени народа", –​ цитирует его слова информационное агентство БелаПАН.