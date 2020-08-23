На фоне протестов Лукашенко ходит в бронежилете и с автоматом в руках 

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне массовой акции протеста в Минске, на которую собралось около ста тысяч человек, передвигался в бронежилете и с автоматом в руках. Видеокадры опубликовало белорусское государственное информагентство "Белта".



Агентство также опубликовало видео, на котором Лукашенко подлетает на вертолете к Дворцу независимости, который является его резиденцией и который в воскресенье был оцеплен милицией из-за того, что к нему выдвинулись несколько десятков тысяч протестующих. На кадрах слышно, как Лукашенко, разглядывая сверху местность, произносит: "Как крысы разбежались".

Вместе с Лукашенко на видео - его 15-летний сын Николай. Он одет в бронежилет и каску, на одном из видео у него в руках тоже есть оружие.

В воскресенье в Минске прошла новая массовая акция против Александра Лукашенко. Люди собрались на площади Независимости, затем прошли маршем в сторону резиденции действующего президента, путь к которой заблокировал ОМОН. Пресс-служба Лукашенко распространила ещё одно видео, на котором он благодарит бойцов, стоящих в оцеплении, а некоторые из них отвечают, что будут с президентом "До конца".

Массовые акции протеста в Белоруссии продолжаются 2 недели после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Лукашенко. Участники протестов обвиняют власти в фальсификации выборов и в жестокости по отношению к задержанным и арестованным людям. Не менее трёх человек при подавлении протестов погибли.