В Ташкенте журналист Бобомурад Абдуллаев освобождён под подписку

Независимый журналист Бобомурод Абдуллаев 23 августа освобождён властями Узбекистана под подписку о "надлежащем поведении", сообщило Радио Озодлик. Днём ранее, 22 августа, Абдуллаев был экстрадирован из Киргизии в Узбекистан.

Адвокат журналиста, Сергей Майоров, сообщил агентству Reuters, что Абдуллаев освобожден на время следствия. Соглашение о неразглашении не позволяет ему комментировать характер обвинений.

Абдуллаев получил известность в 2018 году, когда суд в Узбекистане снял с него обвинения в причастности к антиправительственному заговору. Тогда же он был приговорён к общественным работам за "антиправительственную пропаганду".

"Голос Америки" отмечает, что дело Абдуллаева ознаменовало начало оттепели при президенте Шавкате Мирзиёеве - после 27-летнего правления Ислама Каримова.