Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости - мир

В Ташкенте журналист Бобомурад Абдуллаев освобождён под подписку

Бобомурад Абдуллаев

Независимый журналист Бобомурод Абдуллаев 23 августа освобождён властями Узбекистана под подписку о "надлежащем поведении", сообщило Радио Озодлик. Днём ранее, 22 августа, Абдуллаев был экстрадирован из Киргизии в Узбекистан.

Адвокат журналиста, Сергей Майоров, сообщил агентству Reuters, что Абдуллаев освобожден на время следствия. Соглашение о неразглашении не позволяет ему комментировать характер обвинений.

Абдуллаев получил известность в 2018 году, когда суд в Узбекистане снял с него обвинения в причастности к антиправительственному заговору. Тогда же он был приговорён к общественным работам за "антиправительственную пропаганду".

"Голос Америки" отмечает, что дело Абдуллаева ознаменовало начало оттепели при президенте Шавкате Мирзиёеве - после 27-летнего правления Ислама Каримова.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG