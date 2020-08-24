"В руках автомат, в штанах памперс". Лукашенко взялся за оружие

В воскресенье в Минске прошёл очередной митинг оппозиции, вероятно, самый большой за всё время протестов, да и вообще в истории Беларуси. Но главной новостью дня всё равно стал не митинг против Лукашенко, а экзотическое шоу, устроенное самим Лукашенко под вечер.

Но обо всём по порядку.

Накануне митинга Лукашенко, выступая в Гродно, объявил о своих приказах закрыть все бастующие предприятия и привести армию в боевую готовность.

Андрей Шипилов

Знаете ли вы, что начиная с 1215 года, с момента принятия Magna Carta, монарх Англии не имеет права в обход судебного приговора ни лишать кого либо имущества, ни свободы, ни запрещать кому-либо делать что-либо...

Знаете ли вы, что в 2020 году в центре Европы некий хрен, не имеющий ни статуса монарха, ни вообще никакого легального статуса, может закрыть кучу частных заводов, лишь потому, что так пожелала его левая задняя нога...

Эль Мюрид

И еще Лукашенко. Он распорядился закрыть с 24 августа все бастующие предприятия. "Потом разберемся, кого пускать на работу", - сообщил Лукашенко.

В принципе, если предприятие бастует, то вроде бы закрывать его особого смысла нет. Однако здесь, скорее всего, речь о том, что всех без исключения работников фактически увольняют (понятно, ни о каких нормах КЗоТ тут речи не будет, решение сугубо политическое). Возвращать будут через проверку на лояльность. Или не возвращать. Угроза вполне прозрачна.

Правда, такая мера может дать и обратный эффект - во-первых, люди уже по-настоящему пойдут на улицу, а во-вторых, тем самым Лукашенко создает политическую силу - забастовочные комитеты. Если угроза будет воплощена, стачкомы будут вынуждены объединяться и идти уже строго с политическими требованиями. История "Солидарности", которая снесла режим в Польше, где-то неподалеку.

Возникает, конечно, вопрос, кто оплатит убытки белорусской экономики. В целом ответ известен - российские пенсионеры, как обычно. Но в этот раз помощь будет явно небезвозмездной, и Кремль обусловит ее целым списком того, что Лукашенко должен будет сделать. На что не пойдешь, чтобы удержаться у власти.

Министерство обороны выпустило собственное грозное заявление, называющее бело-красно-белые флаги нацистскими и звучащее как прямая угроза начать стрелять в оппозицию.

Анатолий Голубовский

Вот какую подляну подкинуло протестующим министерство обороны Беларуси. Уверен, не армия, а начальники. Однозначно - почерк завезенных кремлевских технологов и военно-исторических шелкоперов.

Бело-красный-белый флаг протеста и свободы объявлен фашистским.

Читать это отвратительно, но совершенно необходимо.

⚡Сообщение Минобороны республики Беларусь.

В свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли!!

В знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников. Для нас они всегда были и остаются священными местами! К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!

МЫ НЕ МОЖЕМ СПОКОЙНО СМОТРЕТЬ, КАК ПОД ФЛАГАМИ, ПОД КОТОРЫМИ ФАШИСТЫ ОРГАНИЗОВЫВАЛИ МАССОВЫЕ УБИЙСТВА БЕЛОРУСОВ, РУССКИХ, ЕВРЕЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ - СЕГОДНЯ ОРГАНИЗУЮТСЯ АКЦИИ В ЭТИХ СВЯЩЕННЫХ МЕСТАХ. МЫ ЭТОГО ДОПУСТИТЬ НЕ МОЖЕМ!

ПОЭТОМУ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ МЫ БЕРЕМ ИХ ПОД НАШУ ОХРАНУ И ЗАЩИТУ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА И СПОКОЙСТВИЯ В ЭТИХ МЕСТАХ - ВЫ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ДЕЛО УЖЕ НЕ С МИЛИЦИЕЙ, А С АРМИЕЙ.

Иван Курилла

Флаг вообще тут не при чем, на самом деле: это [просто] угроза вместо милиции прибегнуть к армии.

Видимо, милиция не справилась / деморализована, и, видимо, армией надо испугать.

Однако же не факт, что армия готова воевать с собственным народом. Тут риски руководства, отдающего такие приказы, еще выше.

Утром воскресенья в Минск действительно привезли военных, которые оцепили площадь вокруг стеллы Минск - город герой, где проходили предыдущие митинги, и перекрыли подходы к площади Государственного флага, где находится Дворец независимости - рабочая резиденция Лукашенко.

Но оппозицию всё это совергенно не испугало.

Николай Травкин

Как удачно вчера в Гродно Лукашенко на разогреве выступил. Сегодня больше 100 тыщ вышли.

Дмитрий Навоша

В Минск пригнали армию, пооцепляли какие-то места колючей проволокой, генералы на службе усатого террориста лгут каждый день, грозятся до конца отстаивать своё право на пытки и фальсификации. Но людям как-то уже надоело бояться. На улицах уже сильно более 100 000, и будет больше.

Пока беларусы митинговали на улицах, в Росии переживали и сочувствовали.

Аня Дорн

К Минску со стороны Уручья подтягивается колонна военной техники...мне искренне больно (и страшно) за вас, дорогие мирные беларусы, но картофельный фюрер ради сохранения власти и себя, увы, ни перед чем не остановится. Вам бы поискать по закромам, чем защищаться - помимо цветочков в нежных женских лапках (вот шоб просто где-то недалеко лежало: вы - мирные люди, но ваш бронепоезд...ага, там, где и должен быть по тексту.

Александр Побрабинек

Хорошо, если я ошибаюсь, но мне кажется, что сегодня последний день, когда белорусы могут выкинуть своего диктатора на историческую помойку. Если сегодня не сделать этот рывок – не собрать подавляющее численное превосходство над ОМОНом, не занять центр Минска, не блокировать парламент и госучреждения, не предъявить властям жесткий ультиматум и не уходить с улиц до тех пор, пока он не будет выполнен – то сил на новый раунд борьбы может уже не оказаться. Да и Лукашенко очевидно собирается с силами и просит российского военного вмешательства, ссылаясь на «шевеление» НАТО у западных границ Беларуси. Сегодня решающий день. Беда, конечно, что человек, которого белорусы избрали символом протеста, сейчас не с ними, а предпочитает отсиживаться в безопасности за границей. Но в конце концов, можно плюнуть на переменчивых вождей и ненадежные символы – каждый свободный человек и так знает, что нужно ему и его стране. Жыве Беларусь!

Павел Соболев

после слов Владимира Зеленского о том, что властям Беларуси следует провести повторные выборы президента, МИД Беларуси выступил с официальным - и явно обиженным - заявлением, в котором указал, что Минск хотел бы получить от Киева в этот сложный момент поддержку, а не "заезженные советы", тем более что - по оценке Минска - "Украине в новейшей истории опыта в некоторых вопросах не занимать". Вообще-то как раз с учетом этого опыта можно сказать, что Владимир Зеленский дал еще очень деликатный, щадяще оценивающий перспективы администрации Лукашенко совет; в принципе, Минск запросто мог бы проанализировать украинский "опыт в некоторых вопросах" самостоятельно и прямо сейчас бронировать у Москвы коридор до Ростова.

Кирилл Шулика

Вот Лукашенко пугает свою страну тем, что у нее срок до понедельника все прекратить. Но он только пугает!

Есть уверенность в 100%, что если опять начнутся разгоны акций и закрытия бастующих предприятий, то народа будет выходить больше и настроен он будет решительнее. Кроме того, огромное количество представителей элиты стали поддерживать оппозицию после насилия со стороны ОМОНа. Это и бывшие чиновники, и артисты, и спортсмены, и ученые, то есть чем больше насилия, тем больше шансов на то, что сам Лукашенко останется только со штыками. Очевидно, что он сейчас уже не сможет править страной, а в случае нового насилия он и из кабинета уже выйти не сможет.

Были, конечно, в России и те, кто сочувствовал Лукашенко

Аркадий Кайданов

Все-таки Лукашенко реально борцуха.

Казалось, из-за собственной привычки плевать на правила, он, попав на страшный болевой прием, уже придавлен к ковру и сейчас не выдержит, постучит ладонью о ковер, сдаваясь, но нет, вытерпел, извернулся и пытается перейти в атаку.

Однако, все уже видели его прижатым к ковру, все поняли, что его можно сбить с ног.

Теперь станет ясно, смогут ли его противники устоять перед его контратакой, безоглядной и вне правил фэйр-плей, есть ли у них тот дух, без которого нет смысла выходить на ковер.

Если бы не решались судьбы миллионов людей, за всем этим было бы просто прикольно наблюдать.

Российские "патриоты" с радостью подхватили лукашенковскую пропаганду о "нацистском" бело-красно-белом флаге.

Сергей Киселев

Подразделения белорусской армии взяли под охрану стелу Минск Город-герой и подступы к ней. Также взяты под защиту Площадь Победы и Курган Славы.

В прошлое воскресенье протестующие символически обернули стелу лентой флага которую в годы ВОВ использовали гитлеровские коллаборанты. Были и другие случаи размещения символики нацистских пособников на памятниках участникам Великой Отечественной войны.

Егор Холмогоров

Это конечно сильный символический ход Луки. Самый сильный за все это противостояние.

Собственно змагарская идеология и наследие оппозицию прикапывают основательно, несмотря на все мерзлсти режима.

В результате утратив легитимность как политический лидер, Лука завоевывает ее имено как Янеэти и Странуимнеотдам.

Удивительный случай попытки второй раз войти в одну реку. Удастся ли? Не уверен.

Всего через пару часов после того, как Холмогоров написал этот пост Лукашенко совершил ещё более "сильный" символический ход.

Дойдя до оцепления перед площадью Государственного флага, митингующие не стали его прорывать, а, попев омоновцам песни и поскандировав "Жыве Беларусь!", разошлись.

Вскоре после этого у дворца приземлился вертолёт. Как выяснилось позже, в нём был Лукашенко с сыном Колей. Судя по всему, до этого Лукашенко летал в вертолёте над Минском, дожидаясь, пока протестующие уйдут и готовясь к торжественному выходу.

Выход Лукашенко из вертолёта действительно был эффектным. Человек в черном, в шлеме и с автоматом - сын Лукашенко Коля. В предыдущем видео мы видели, как он надевал на себя всё это снаряжение.

Вслед за первыми двумя видео появилось ещё два, не менее впечатляющих.

Дмитрий Борисенко

На моей памяти был Альенде с автоматом во время путча Пиночета в 1973, Ростропович с автоматом во время путча ГКЧП в 1991. Теперь Лукашенко с автоматом в 2020...

Васильев-старший

сценариев Альенде и Каддафи. Те с оружием в руках защищали свою власть и жизнь от вооруженных военных. Мужчины против мужчин. Этот собрался стрелять в мирных людей: женщин, детей, с флагами, плакатами, шариками. Трус и подонок.

Александр Кушнар

Лукашенко, выходящий из своего вертолета с автоматом в руках и облаченный в бронежилет – это не только "я буйный психопат, вот справка" (справка действительно есть – от 1976 года), но и демонстрация реальных намерений: человек с повадками латиноамериканского диктатора 1970-х годов (где он, собственно, ментально и застрял) действительно готов действовать соответствующими методами. Смотрим фильм "Гараж Олимпо" и надеемся, что до сбрасываемых с самолета трупов дело не дойдет. Вероятностью мирной сдачи тут и не пахнет. А пахнет – кровью. Большой. Для беларусов вопрос заключается только в том, будет ли это бойня или все-таки борьба. Во втором случае, по крайней мере, есть надежда на победу. В первом случае это будет история мясника, приступившего к жатве в загоне. Все это мясо будет происходить под озабоченности, санкции и рассказы Путина про необходимость воздерживаться от вмешательства. Это страшно, но лгать я вам не хочу. Хорошо, если ошибусь, и завтра при виде многтысячной толпы, кричащей "Ты уволен", Лука пустит слезу и скажет: "Я устал, я..." Вот только зашел он куда дальше, чем даже Мадуро, и вплотную приблизился к Саддаму и Каддафи, а принимать волевое решение о международном вмешательстве на этот раз – некому. Сколько бы еще людей вырезали оба этих ближневосточных изверга, если бы их самих не вырезали – трудно представить. Зато сейчас такая жуткая возможность открывается перед европейской реинкарнацией Саддама-Каддафи. И остановить его, боюсь, некому. Если этот худший сценарий будет реализован, я бы хотел взглянуть в глаза тем, кто критикует решение о начале Odyssey Dawn.

Павел Пряников

Выход главаря хунты Лукашенко и его сына с автоматами против безоружного мирного народа (вроде как своего народа) – символично очень. Он ни перед какой кровью не остановится. Побыстрее бы Германия и Россия сковырнули деда, пока он окончательно непоправимых бед не наворотил.

Большинство комментаторов Лукашенко с автоматом, правда, не напугал, а насмешил. К тому же многие блогеры уверены, что автомат был без магазина.

Дмитрий Навоша

Лицедейство с усатым команданте окончательно демонстрирует сомневавшимся, что тот сбрендил уже совсем; а я говорил. (А окружение – ещё нет, раз опасается давать деду автомат с рожком).



Максим Горюнов

настоящая победа на выборах - это когда ты через две недели после оглашения результатов

прячешься с автоматом от толп избирателей, желающих крепко тебя обнять

и похлопать по спине

Золотое сычение

Лукашенко высадился с автоматом в руках прилетев на подмогу к поддерживающим его 80% беларусов.

Надежда

Сейчас белорусы откроют свои телеграмы на телефонах, посмотрят на этого всенародно избранного президента с автоматом и в бронежилете,(его уже метко прозвали ЛУКАШЕМБО) и это существенно подхлеснет протестные настроения в стране. Главный враг Лукашенко - это он сам, конечно.

Роман Попков

Всем с детства знакомо выражение "бряцанье оружием". Вот Александр Григорьевич сегодня вечером бряцал оружием в самом прямом, буквальном смысле слова. Реально дикость. С Альенде его сравнивать не надо. Альенде отбивался с горсткой своих леваков от чилийской армии, штурмовавшей дворец с помощью танков и авиации. Александр Григорьевич машет автоматом против той красивой девушки в красном платье, которую мы сегодня видели возле стелы - она сидела на турникетах. Лукашенко машет автоматом против подростков, у которых национальным орнаментом разрисованы щеки.

При этом нужно, конечно, понимать, что если бы люди не ушли от Дворца, Лукашенко за оцепление в жизни бы не вышел. Он пошел туда, начал махать стволом, когда люди ушли.

Толя Курлаев

Александр Григорьевич с автоматом и Коля в каске и разгрузке какой . Скажите Лукашенко, что изображать Сальвадора Альенде - плохая примета.

Александр Морозов

мы все это видели. это главное визуальное событие сегодня. и тут дело не в том, что Лукашенко явно сошел с ума, в буквальном смысле, а в том, что он сошел с ума в неожиданном направлении. По неизвестной причине он сам себя превратил в "захарченко", т.е. в военного командира неконтролируемой территории. Это вообще очень странно. Потому что - во-первых, - у него в реальности ничего не происходит, кроме мирных гражданских шествий минчан с детьми. Во-вторых, он считает, что выиграл президентские выборы и он главнокомандующий регулярной армии вполне себе по численности европейского государства.

И вдруг он начинает ходить в окружении каких-то чоповцев в кроссовках и без головных уборов, тут же какие-то "космонавты" из спецназа. Сам он с автоматом!!

Это что такое визуально? он что - "захватил Славянск" только что?!

Это все ОЧЕНЬ СТРАННО. товарищи...

Вячеслав Чернов

Не пойму, почему нельзя выработать простой и понятный список маркеров для высших государственных должностей, при возникновении которых выезжают санитары, пакуют пациента и страна спокойно продолжает жить дальше.

Взять и прописать: президент начинает бегать по центру столицы с автоматом - выезжают санитары; в ходе интервью говорит, что готов применить ядерное оружие, в результате чего попадет в рай, а они просто сдохнут - выезжают санитары, пакуют, увозят. И так далее.

Как в сексе, когда партнёры устанавливают какое-либо стоп-слово, после произнесения которого следует остановиться. Ведь всем очевидно - это очень плохо и страшно, когда высшее должностное лицо сходит с ума и приступает к жёсткому насилию над населением. Список стоп-действий оказал бы существенную помощь в том, чтобы вовремя остановить съехавшего с катушек упыря, тем более, что не так уж и многообразны эти действия - все диктаторы скучны и однообразны в своих словах и поступках. Действуй такое правило в Беларуси - сейчас Санька в смирительной рубашке смотрел бы грустными глазами из клетки, на улицах был бы великий праздник и всеобщее торжество, а завтра все с воодушевлением пошли бы на работу, жизнь потекла бы своим чередом.

Но увы, нет никаких маркеров, не установлены...и поэтому всем приходится мучиться из-за одного-единственного, медленно сходящего с ума, .

Можем обнулить

Всё , Лукашенко с автоматом, даже попкорн рассыпал

Михаил Шнайдер

«На президенте бронежилет. В руках — автомат. В штанах - памперс.»

Алексей Цветков

Самое поразительное, что этот пациент в прикиде из военторга и с игрушечным ружьём полагает себя решительным, смелым и непреклонным вождём воображаемый нации. Какой-нибудь Ким в сравнении - эталон душевного здоровья.

Бедная Беларусь, за что ей?

После прогулки с автоматом Лукашенко провёл совещание. Тот случай, когда одна картинка сильнее тысячи слов.