Австрия впервые объявила персона нон грата российского дипломата. Об этом в понедельник, 24 августа, пишет Kronen Zeitung.
Имя россиянина не разглашается. Известно, что он должен покинуть Австрию до 1 сентября.
Агентство ТАСС со ссылкой на заявление австрийского МИДа сообщает, что поведение дипломата противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.
По данным австрийских властей, сотрудник дипмиссии на протяжении многих лет занимался промышленным шпионажем в одной из высокотехнологичных компаний.
Kronen Zeitung отмечает, что в шпионаже ранее признался гражданин Австрии. Он назвал российского дипломата своим куратором. Россиянин отказался от дачи показаний, сославшись на дипломатический иммунитет.
МИД России ситуацию пока не прокомментировал.
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