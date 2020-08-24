Австрия впервые объявила персона нон грата российского дипломата. Об этом в понедельник, 24 августа, пишет Kronen Zeitung.

Имя россиянина не разглашается. Известно, что он должен покинуть Австрию до 1 сентября.

Агентство ТАСС со ссылкой на заявление австрийского МИДа сообщает, что поведение дипломата противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

По данным австрийских властей, сотрудник дипмиссии на протяжении многих лет занимался промышленным шпионажем в одной из высокотехнологичных компаний.

Kronen Zeitung отмечает, что в шпионаже ранее признался гражданин Австрии. Он назвал российского дипломата своим куратором. Россиянин отказался от дачи показаний, сославшись на дипломатический иммунитет.

МИД России ситуацию пока не прокомментировал.