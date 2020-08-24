Музыканты из 10 стран мира выпустили сборник в поддержку белорусов

Музыканты из десяти стран мира выпустили сборник в поддержку белорусов, пострадавших при подавлении протестов против действующего президента страны Александра Лукашенко.

Инициатором проекта под названием For Belarus стала белорусская певица Галя Чикис. На сборнике 21 трек, среди них композиции российской группы "Аигел", британского коллектива The Underground Youth, украинской певицы Alyona Alyona, нидерландского певца Томаса Азиера, канадской певицы Мишель Гуревич, а также эстонских, польских, немецких и шведских музыкантов.

В описании к сборнику сказано, что его цель – "проявить солидарность с храбрыми белорусами и собрать деньги для жертв репрессий". Альбом можно скачать за любую цену на интернет-платформе Bandcamp. Все вырученные средства поступят в фонд Belarus Solidarity Foundation, который занимается помощью белорусам, пострадавшим во время протестов.