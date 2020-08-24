Госсекретарь США и премьер Израиля провели переговоры в Иерусалиме

Соединённые Штаты предоставят военную помощь Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ) для защиты от Ирана, сохранив в регионе военное преимущество Израиля. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Помпео прибыл в Израиль в рамках ближневосточного турне. В планах госсекретаря – посещение Судана, Бахрейна и ОАЭ.

В середине августа Израиль и Абу-Даби подписали соглашение о нормализации отношений. ОАЭ стали первым государством Персидского залива, которое устанавливает активные дипломатические контакты с Израилем, и третьей в мире арабской страной, предпринимающей такой шаг. В 1979 году было заключено мирное соглашение с Египтом, в 1994-м – с Иорданией.

После сегодняшних переговоров Нетаньяху также отметил, что стороны обсудили перспективы мирных соглашений с другими мусульманскими странами в регионе.