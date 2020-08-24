Украина отмечает 29-летие независимости

Украина 24 августа отмечает 29-ю годовщину независимости. В своей речи по случаю торжеств президент страны Владимир Зеленский выразил надежду, что перемирие в Донбассе будет измеряться не днями, а годами.

"Мы строим именно такую страну, страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует – агрессор, вирус, мировой кризис", - заявил Зеленский.

Сегодня президент Зеленский вместе с супругой почтили память военных, которые погибли на Востоке страны. Возле Михайловского собора в Киеве они возложили цветы у Стены памяти.

Официальная церемония завершилась концертом. Второй год подряд в Киеве не проводится официальный военный парад. Зеленский сказал, что военная техника, должна быть на востоке страны, а танки, бронетранспортеры и самолеты "не аттракцион для киевлян и гостей столицы".

Вместе с тем, в Киеве состоялся и неофициальный парад - "Марш защитников". Сотни людей прошли по центральным улицам города. Среди участников - украинские добровольцы, волонтеры, родственники активистов, которые погибли во время протестов на Майдане в 2014 году. Марш защитников проводится на Украине второй раз – как альтернатива официальным государственным мероприятиям.