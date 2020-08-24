Центральный окружной военный суд в Самаре в понедельник приговорил башкирского активиста Айрата Дильмухаметова к 9 годам колонии строгого режима. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и размещением информации на них на протяжении 3 лет. Об этом сообщает Idel.Реалии.

Дильмухаметова признали виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и её финансированию.

В вину активисту, в частности, вменялось видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России в Интернете с призывами "к созданию новой федерации" и его высказывания в передаче "Персонально ваш", прошедшей в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" в мае 2018 года. Оправданием терроризма суд счёл его выступления в защиту осуждённых членов запрещенной в России как экстремистская религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир".

Российское правозащитное общество "Мемориал" в апреле 2019 года заявило, что считает Айрата Дильмухаметова политзаключенным. Сам он считает себя жертвой политического преследования.

Это уже третий обвинительный приговор для Дильмухаметова. В марте 2015 года Айрат Дильмухаметов был приговорен к трём годам лишения свободы по обвинению в "публичных призывах к терроризму". Ранее, в 2011 году, Дильмухаметов осуждался к лишению свободы на шесть лет в колонии-поселении за "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".