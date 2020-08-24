На форуме "Армия-2020" показали щит с системой стрельбы по митингующим

На форуме "Армия 2020", проходившем в Московской области в парке "Патриот" и на котором российские производители оружия демонстрируют свои разработки, среди прочего было представлено новое оружие против митингующих - полицейский щит "Легионер", способный одновременно со своими основными функциями стрелять по демонстрантам.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, разработку представил научно-исследовательский институт прикладной химии, который входит в состав корпорации "Ростех". Стрелять из щита, который оснащён лазерным прицелом, можно тремя видами боеприпасов - резиновыми пулями, светошумовыми петардами и перцовыми зарядами. Пусковое устройство, состоящее из двенадцати коротких стволов с патронами, находится с внутренней стороны "Легионера", а кнопки спуска вмонтированы в ручку щита.

Отдельно отмечается, что в рекламной брошюре, которую можно получить на стенде, посвящённом разработке, изображён разгон митингующих с плакатами и палками в руках.