В Москве пройдёт онлайн-марафон солидарности с Белоруссией

Московские художницы Саша Старость и Ксения Ат запустили образовательный онлайн-марафон “КУТ” о Белоруссии. Длиться он будет пять дней. Первые лекции пройдут 25 августа. Во время их просмотра зрители смогут отправлять донаты на реквизиты счета Belarus Solidarity Foundation – организации, которая помогает белорусским гражданам, пострадавшим от действий представителей правоохранительных органов во время протестов.

Цель мероприятия – познакомить жителей России с белорусской культурой, а также помочь протестующим, рассказывают организаторы. “Среднестатистический россиянин об украинской культуре сможет рассказать больше, чем о белорусской. Она кажется очень близкой, но из-за ложного представления о её вторичности как будто уходит на второй план”, – говорит Старость.

Создать мероприятие, посвященное белорусской культуре, она решила после участия в акции солидарности у посольства в Москве. “Я вспомнила, что во время пандемии проводила стримы о фольклоре. Многим они нравились. В контексте Белоруссии решила возродить этот формат”, – вспоминает художница.

В рамках марафона она расскажет об особенностях белорусского фольклора. Ксения Ат же создаст диджей-сет из хитов белорусского андеграундного рока. “Сначала я хотела рассказывать про репрессии, так как это сфера моего профессионального интереса. Потом поняла, что хочу сделать что-то более весёлое: остановилась на музыке”, – рассказывает одна из организаторов мероприятия.

Она несколько лет жила в Минске. “Я поразилась, как в Белоруссии все удобно устроено и какие там живут аккуратные люди, – делится Ат, – О настоящих белорусах мне и хотелось рассказать. У русских из-за имперского духа есть представление о них, как о младших братьях, что в корне неверно. Это большое заблуждение, что мы все славяне, у нас единые корни и мы все друг друга понимаем”.

Помимо художниц, в марафоне примут участие культурологи, искусствоведы, историки, лингвисты и поэты. Например, лингвист и научный сотрудник Института лингвистики РГГУ Антон Сомин расскажет о том, как формировался белорусский язык и какое место в белорусской культуре занимает трасянка – смешанная русско-белорусская речь. Искусствовед и лектор Национального художественного музея Белоруссии Никита Монич посвятит стрим краткой истории белорусского искусства.

Акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Многие демонстранты были задержаны. Позже они рассказывали об избиениях и угрозах изнасилования во время ареста. Сейчас демонстранты требуют отставки президента Александра Лукашенко, освобождения политзаключённых и арестованных во время акций.