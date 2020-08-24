Умер журналист Михаил Румер-Зараев, блогер Радио Свобода

В Германии в возрасте 84 лет скончался журналист и писатель Михаил Румер-Зараев, в последние годы жизни сотрудничавший с Радио Свобода.

Он родился в 1936 году в семье журналиста. Окончил Московский институт инженеров землеустройства. Недолгое время работал инженером-геодезистом, а потом долгие годы – в различных газетах и журналах Москвы. Заведовал отделом промышленности в "Московской правде", был спецкором "Сельской жизни", заместителем редактора отдела публицистики "Огонька", заместителем главного редактора еженедельника "Век". Автор книг "Семейное поле", "По следам Смоленского архива", "Одиночество власти", "Сошествие в ад. Жизнь и гибель Варшавского гетто", "Диабет и другие повести".

С 1996 года Михаил Румер-Зараев жил в Германии. В последние годы редактировал в Берлине газету "Еврейская панорама", с мая 2017 года был блогером Радио Свобода.

Редакция Радио Свобода выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Румера-Зараева.