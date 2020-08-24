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Телеканал "Дождь" в понедельник подвергся DDoS атакам

Алексей Навальный, Анатолий Чубайс - дебаты на "Дожде". Модератор Ксения Собчак. 23 июня 2016 года (ахивное фото)

Телеканал "Дождь" всегда оптимистичен, за что расплачивается бесконечными неприятностями

В понедельник около 16 часов журналисты телеканала "Дождь" обратили внимание на перебои со связью. Вскоре было установлено, что серверы телеканала подверглись нескольким DDoS-атакам. Телеканал объявил, что это произошло во время выхода в эфир выпусков новостей.

Как сообщает "Новая газета", у пользователей возникли трудности с доступом на сайт "Дождя". Одновременно перестала нормально работать связь через сервис Skype. Защита телеканала справилась с атаками.

Предыдущая подобная атака регистрировалась в конце января и длилась две недели. Журналисты испытывали трудности с доступом к рабочей почте и в целом к интернету.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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